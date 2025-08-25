Steirischer Schmäh an der italienischen Adria

Für den passenden Soundtrack sorgten Knöpferlstreich. Für die Combo rund um Manuela Gangl kam es dabei zur Premiere: Sie spielten mit dem italienischen Influencer Metroman, der mit seinen Videos ein Millionenpublikum erreicht – dafür lernten die Steirer sogar den ewigen Schlager „Sarà perché ti amo“ ein. In der Form gab’s den Klassiker von Ricchi e Poveri sicher auch noch nie.