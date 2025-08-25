Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ in Jesolo

Steirischer Schmäh an der italienischen Adria

Steiermark
25.08.2025 20:34
Landeshauptmann Mario Kunasek und Bürgermeister Christofer De Zotti enthüllten eine steirische ...
Landeshauptmann Mario Kunasek und Bürgermeister Christofer De Zotti enthüllten eine steirische Sandskulptur.(Bild: Marcus Stoimaier)

Die Steiermark startet eine weiß-grüne Charmeoffensive im Süden: Ein Steiermarkdorf in Jesolo soll unseren Nachbarn Appetit auf einen Urlaub in der Grünen Mark machen. Die „Krone“ hat sich vor Ort umgehört.

0 Kommentare

Schnitzel statt Pizza und Kernöl statt Olio d’Olive. Wenn man im Genussland Italien punkten will, muss man schon die schweren kulinarischen Geschütze auffahren. Und damit geizten die Steirer auch am Montag in Jesolo nicht – dort, wo jedes Jahr Tausende Landsleute ihre Sehnsucht nach dem Süden stillen, drehten die weiß-grünen Touristiker kurzerhand den Spieß um und buhlten um italienische Gäste.

„Wir bearbeiten seit dem Vorjahr wieder intensiv den italienischen Markt. Wir haben einfach gemerkt, dass unsere Regionen genau das zu bieten haben, was der italienische Gast sucht. Und das wollen wir jetzt mit Aktionen wie dieser in Jesolo noch verstärken“, sagt Tourismusboss Michael Feiertag.

Steiermark punktet mit Kulinarik und Musik
Zuerst wurden dafür ein Sand-Herz und ein Sand-Uhrturm am Strand präsentiert, anschließend eröffnete Landeshautpmann Mario Kunasek mit Bürgermeister Christofer De Zotti ein kleines Steiermarkdorf. Hier sorgte Gastro-Zampano Franz Grossauer mit seinem Team für die adäquate Verpflegung, vom Käferbohnensalat über Schnitzel bis Apfelstrudel und Vanilleeis mit Kernöl – große Geschütze eben.

Tourismus-Profis: Franz Grossauer und Michael Feiertag
Tourismus-Profis: Franz Grossauer und Michael Feiertag(Bild: Marcus Stoimaier)
Musik verbindet: der Metroman mit dem Knöpferlstreich
Musik verbindet: der Metroman mit dem Knöpferlstreich(Bild: Marcus Stoimaier)
Das Aufsteirern-Team in Jesolo: Giuseppe und Astrid Perna mit Markus Lientscher
Das Aufsteirern-Team in Jesolo: Giuseppe und Astrid Perna mit Markus Lientscher(Bild: Marcus Stoimaier)

Für den passenden Soundtrack sorgten Knöpferlstreich. Für die Combo rund um Manuela Gangl kam es dabei zur Premiere: Sie spielten mit dem italienischen Influencer Metroman, der mit seinen Videos ein Millionenpublikum erreicht – dafür lernten die Steirer sogar den ewigen Schlager „Sarà perché ti amo“ ein. In der Form gab’s den Klassiker von Ricchi e Poveri sicher auch noch nie.

Lesen Sie auch:
Grazer Institution
„Mister Mur Beach“ feiert 20-jähriges Jubiläum
21.08.2025
Am Schloßberg
Großes Klassentreffen der Grazer Spitzenköche
15.08.2025
Kulinarische Floßfahrt
Graz von der Mur aus entdecken und dabei genießen
11.08.2025

„Diese Sicht- und Hörbarkeit der Steiermark ist sicher ein Meilenstein“, freute sich der Landeshauptmann, der quasi Heimvorteil genoss – immerhin verbringt er mit seiner Familie seit Jahren den Urlaub hier. Dass speziell in der Wiener Medienblase die Aufregung groß ist, weil Kunasek den Steiermark-Empfang beim Forum Alpbach strich und stattdessen an der Adria weilt, kostete ihn beim Bad in der Menge freilich nur ein mildes Lächeln.

Die Reise nach Jesolo erfolgte auf Einladung des Landes Steiermark.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
141.112 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
101.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
96.728 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1343 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1124 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1072 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf