Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starb bei Livestream

Bestürzung nach Tod von Reuters-Journalist in Gaza

Ausland
27.08.2025 14:02
(Bild: EPA/HANDOUT)

Er berichtete über das Leid der Zivilbevölkerung im Krieg, lebte selbst in einem Zelt und kämpfte um das Überleben seiner Familie. Am Montag wurde der Reuters-Journalist Hussam al-Masri bei einem israelischen Beschuss einer Klinik im Gazastreifen getötet. Der 49-jährige Kameramann war gerade für eine Live-Videoübertragung vom Nasser-Krankenhaus zuständig, als das Gebäude getroffen wurde.

0 Kommentare

Masris Leidenschaft für den Journalismus entsprang dem Wunsch, der Welt zu zeigen, was in Gaza geschieht, wie seine Frau Samaher berichtet. Sein Bruder Esseldin sagt: „Das war Hussams Rolle in den Medien: den Sendern die Wahrheit zu liefern.“ Der 49-Jährige wurde in Khan Younis im südlichen Gazastreifen geboren und wuchs dort auch auf. Er hinterlässt vier Kinder im Alter zwischen 15 und 23 Jahren. Seine 39-jährige Frau leidet an Krebs. Masri hatte vor seinem Tod versucht, sie zur Behandlung aus dem Gazastreifen zu bringen.

„Nichts als Ruinen“
Die Familie floh aus ihrem Haus, als die israelischen Streitkräfte kurz nach Beginn des Krieges die Zivilisten zum Verlassen von Khan Younis aufforderten. Später erfuhr sie, dass ihr Haus zerstört wurde. In einem selbstgedrehten Video beschrieb Masri seine Trauer über den Verlust seines Hauses und seiner Nachbarschaft. „Nichts ist geblieben als Ruinen – Ruinen, über die wir weinen“, sagte er. Die Familie kehrte im Juli 2024 nach Khan Younis zurück und fand in einem Zelt Zuflucht.

Hier starb Hussam al-Masri.
Hier starb Hussam al-Masri.(Bild: AFP/OMAR AL-QATTAA)

Im Mai 2024 begann Masri, als freier Mitarbeiter für die Nachrichtenagentur Reuters zu arbeiten. Der Krieg in dem Küstenstreifen hatte im Oktober 2023 nach dem beispiellosen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel begonnen. Masri war für die tägliche Liveübertragung aus dem Nasser-Krankenhaus verantwortlich, die Reuters-Medienkunden weltweit nutzten. Zudem berichtete er über die humanitäre Katastrophe im südlichen Gazastreifen. In seinem letzten Beitrag vom Samstag ging es um trauernde Familien, die bei israelischen Angriffen Angehörige verloren.

Masris Leiche wurde zusammen mit seiner Kamera auf einer Außentreppe des Krankenhauses geborgen, von wo er die Aussicht über Khan Younis gefilmt hatte. Eine zweite Explosion auf der Treppe tötete wenige Minuten später mindestens 19 Menschen, darunter Rettungskräfte und vier weitere Journalisten. Einer von ihnen, Moas Abu Taha, hatte ebenfalls Bildmaterial für Reuters geliefert. Der Reuters-Fotograf Hatem Khaled wurde bei dem zweiten Angriff verletzt, als er die Folgen der ersten Explosion filmte.

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal.
Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal.(Bild: EPA/MOHAMMED SABER)

„Stark, zuverlässig und mutig“
Die israelische Armee teilte am Dienstag mit, die Journalisten seien nicht Ziel des Angriffs gewesen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, Israel bedauere das „tragische Missgeschick“ zutiefst. Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) hat nach eigenen Angaben während des Gazakrieges den Tod von insgesamt 189 palästinensischen Journalisten dokumentiert. Die Organisation forderte am Montag die internationale Gemeinschaft auf, Israel zur Rechenschaft zu ziehen. „Den Tätern darf nicht länger gestattet werden, ungestraft zu handeln.“

Masri hatte sich für die Arbeit am Nasser-Krankenhaus entschieden, da er diesen Ort für den sichersten hielt, wie sein Kollege Mohammed Salem sagt, der ihn seit über 20 Jahren kannte. In ihrem letzten Gespräch Montagfrüh habe Masri geschildert, wie schwierig das Leben in Gaza und der Kampf um Nahrung geworden sei.

Lesen Sie auch:
Gedenken an Journalisten, die von der israelischen Armee im Gazastreifen getötet wurden
Auch von Reuters
Israel tötet Journalisten bei Gaza-Angriff
25.08.2025
Israel: „Missgeschick“
Österreich „entsetzt“ nach Angriff auf Gaza-Spital
26.08.2025

Reuters-Chefredakteurin Alessandra Galloni erklärte, Masri sei fest entschlossen gewesen, aus Gaza für die Welt zu berichten. „Er war stark, zuverlässig und mutig, selbst unter den schwierigsten Umständen. Sein Tod wird von allen, die mit ihm in dieser Redaktion zusammengearbeitet haben, zutiefst betrauert.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf