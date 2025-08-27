Bestürzung nach Tod von Reuters-Journalist in Gaza

Masris Leidenschaft für den Journalismus entsprang dem Wunsch, der Welt zu zeigen, was in Gaza geschieht, wie seine Frau Samaher berichtet. Sein Bruder Esseldin sagt: „Das war Hussams Rolle in den Medien: den Sendern die Wahrheit zu liefern.“ Der 49-Jährige wurde in Khan Younis im südlichen Gazastreifen geboren und wuchs dort auch auf. Er hinterlässt vier Kinder im Alter zwischen 15 und 23 Jahren. Seine 39-jährige Frau leidet an Krebs. Masri hatte vor seinem Tod versucht, sie zur Behandlung aus dem Gazastreifen zu bringen.