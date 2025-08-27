Vorteilswelt
Mit 9 Jahren erworben

Kurios gefälschter Führerschein vorgelegt

Viral
27.08.2025 14:07
Diesen deutlich gefälschten Führerschein hat ein 26-jähriger im deutschen Hagen der Polizei ...
Diesen deutlich gefälschten Führerschein hat ein 26-jähriger im deutschen Hagen der Polizei vorgelegt.(Bild: Polizei Hagen)

Das sieht die Polizei bestimmt nicht alle Tage, denn selbst unter gefälschten Dokumenten sticht dieser Führerschein hervor: Am Dienstagabend hielten Einsatzkräfte im deutschen Hagen ein Auto an. Der Lenker reichte den Beamtinnen und Beamten einen Führerschein, den er laut der Fälschung bereits im jungen Alter von neun Jahren erworben hatte ...

Zudem wimmelte es nur so von Rechtschreibfehlern, fehlenden Wasserzeichen, schlecht geklebten Folien und unterschiedlichen Druckqualitäten. Dem Hagener waren also gleich mehrere Fehler bei der Fälschung des Scheins unterlaufen. „Eine echte Rarität“, kommentierte die Polizei das Bild auf ihrem Facebook-Account. Der 26-Jährige sei am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der Altenhagener Straße mit einem Mercedes angehalten worden, Grund war eine Verkehrskontrolle.

„Es wird nun keine Überraschung sein: Eine echte Fahrerlaubnis hatte der 26-Jährige (...) nicht“, schrieb die Hagener Polizei weiter. Der Führerschein, den der Mann angeblich im jungen Alter von neun Jahren erworben hatte, wurde angeblich bei der Polizeidirektion Oberösterreich, aber zugleich in Wiener Neustadt und damit in Niederösterreich ausgestellt. Wiener Neustadt ist zudem falsch geschrieben.

Hier sehen Sie das Posting der Polizei Hagen:

Das sagte der Fälscher
Der Mann gab lediglich an, seine Fahrerlaubnis 2023 in Österreich erworben zu haben. Mehr wollte er nicht sagen. Die Polizei nahm das gefälschte Dokument sicher und untersagte dem Mann die Fahrt mit „fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen“. Der Hagener muss sich wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Erlaubnis verantworten. Seine „Totalfälschung“ sei „bemerkenswert“, teilte die wohl überraschte Polizei mit.

