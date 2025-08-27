Erschöpfte Wildgänse aus Trubel der Stadt gerettet

Keinen ruhigen Platz zum Erholen hatten sich drei Wildgänse in Melk (NÖ) ausgesucht. Nach einem längeren Flug, offensichtlich erschöpft, waren sie beim Einkaufszentrum Löwenpark gelandet. Tierliebe Passanten alarmierten die Feuerwehr.
Zu einer Tierrettung wurden die Feuerwehrleute jetzt in Melk gerufen. Besorgte Passanten hatten Alarm geschlagen, nachdem drei erschöpfte Wildgänse im Bereich des Einkaufszentrums Löwenpark herumgeirrt waren.
Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und sicherten die verschreckten Vögel erst einmal gegen Gefahren vom Straßenverkehr ab. „Zudem hielten wir Fußgänger auf Abstand, damit die Gänse nicht noch mehr Stress bekamen“, berichtet ein Feuerwehrmann.
Ruhe in gewohnter Umgebung
Danach wurden Transportboxen in Stellung gebracht und die Wildgänse behutsam in Richtung der tragbaren Käfige bugsiert. Nach kurzer Zeit waren die Tiere sicher verwahrt und konnten in Sicherheit gebracht werden. In einem nahegelegenen Augebiet wurden sie wieder in die Freiheit entlassen. Hier konnten sie sich in ruhiger und vertrauter Umgebung von den Strapazen im Trubel der Stadt erholen.
