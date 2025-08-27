Erschöpfte Wildgänse aus Trubel der Stadt gerettet

Ruhe in gewohnter Umgebung

Danach wurden Transportboxen in Stellung gebracht und die Wildgänse behutsam in Richtung der tragbaren Käfige bugsiert. Nach kurzer Zeit waren die Tiere sicher verwahrt und konnten in Sicherheit gebracht werden. In einem nahegelegenen Augebiet wurden sie wieder in die Freiheit entlassen. Hier konnten sie sich in ruhiger und vertrauter Umgebung von den Strapazen im Trubel der Stadt erholen.