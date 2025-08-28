Kinderlieder-Festival in Radlbrunn

Beim FEINKLANG-Musikfestival lädt Bernhard Fibich alle Kinder zum Mitmachen ein!
Am Freitag, den 29. August, findet in Radlbrunn das Kinderliederfestival „FEINKLANG I für Kinder“ statt. Der Kulturpavillon des Brandlhofes, bekannt für seine traditionsreichen Veranstaltungen rund um die Volkskultur, ist Schauplatz dieses einzigartigen musikalischen Festivals, wo Texte und Melodien besonders spürbar werden.
Besonders Highlight: um 17 h präsentiert Bernhard Fibich, Österreichs Kinderliedermacher Nummer 1, sein „Best of Bernhard Fibich“. Seit Jahrzehnten ist er ein Garant für lustige Mitmachkonzerte für die ganze Familie. Mit schwungvollen Eigenkompositionen bezaubert er mit viel Witz, Humor, Respekt und Toleranz.
Das Festival „FEINKLANG I für Kinder“ ist der perfekte Ferienabschluss, ein Hort der Entspannung, des Loslassens und des Auftankens.
Genaue Anschrift: Kulturpavillon Brandlhof, 3710 Radlbrunn 23
