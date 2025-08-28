Kinderlieder-Festival in Radlbrunn

Am Freitag, den 29. August, findet in Radlbrunn das Kinderliederfestival „FEINKLANG I für Kinder“ statt. Der Kulturpavillon des Brandlhofes, bekannt für seine traditionsreichen Veranstaltungen rund um die Volkskultur, ist Schauplatz dieses einzigartigen musikalischen Festivals, wo Texte und Melodien besonders spürbar werden.