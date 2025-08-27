Grüne Schirme statt Bäume in der „Einkaufsgasse“

Für eine politische Kontroverse sorgt die Sanierung der Wiener Gasse in Perchtoldsdorf. Denn in der zentralen „Einkaufsgasse“ des bekannten Heurigenortes im Bezirk Mödling sind zwar die Bauarbeiten abgeschlossen: „Aber auf Bäume hat man vergessen“, ärgert sich Martha Günzl, die Sprecherin der örtlichen Grünen: „Die Rathauskoalition aus ÖVP und Neos hat die Chance auf eine klimafitte Umgestaltung des Straßenzuges nicht genutzt.“ Zwar hatte die Grünen mehrere Anträge dazu im Gemeinderat eingebracht, Mehrheit fanden sie damit aber keine.