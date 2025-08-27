Grüne Schirme statt Bäume in der „Einkaufsgasse“

Als Schirmherrn für mehr Grüm im Ortsbild präsentieren sich die Grünen in Perchtoldsdorf – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mit grünen Schirmen symbolisierten sie Bäume, die es in der frisch sanierten Wiener Gasse geben sollte, aber nicht gibt.
Für eine politische Kontroverse sorgt die Sanierung der Wiener Gasse in Perchtoldsdorf. Denn in der zentralen „Einkaufsgasse“ des bekannten Heurigenortes im Bezirk Mödling sind zwar die Bauarbeiten abgeschlossen: „Aber auf Bäume hat man vergessen“, ärgert sich Martha Günzl, die Sprecherin der örtlichen Grünen: „Die Rathauskoalition aus ÖVP und Neos hat die Chance auf eine klimafitte Umgestaltung des Straßenzuges nicht genutzt.“ Zwar hatte die Grünen mehrere Anträge dazu im Gemeinderat eingebracht, Mehrheit fanden sie damit aber keine.
Bäume für mehr Lebensqualität
„Das ist eine verpasste Gelegenheit, etwas für das Klima und die Lebensqualität in unserem Ort zu tun“, klagt Günzel. Um das auch augenscheinlich zu machen, protestierte sie mit Fraktionskollegen und Gleichgesinnten vor Ort. Mit grünen Schirmen wurde jenes Grün symbolisiert, das eigentlich Bäume in die „graue“ Wiener Gasse bringen sollten: „Bäume verbessern die Luft, spenden Schatten und senken die Umgebungstemperatur – gerade an heißen Sommertagen wäre das wichtig“, so die Argumente der Aktivisten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.