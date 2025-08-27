Vorsicht, bald sind wieder die Schulkinder los

Bald schon werden sich Taferlklassler (idealerweise an der Hand von Mamas, Papas oder Großeltern) und auch die schon etwas ältere Buben und Mädchen auf den Weg ins Schulleben begeben. Stellvertretend für alle anderen Bürgermeister und Mandatare im Land bitten der Weinburger Ortschef Michael Strasser, Gemeinderätin Verena Bernert und Vizebürgermeister Franz Gallhuber alle, die am Montag und auch in den kommenden Tagen motorisiert unterwegs sind, vorsichtig zu fahren.