Vorsicht, bald sind wieder die Schulkinder los

Anlässlich des bevorstehenden Schulstarts werden Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht gemahnt. Tempo drosseln und besonders auf Taferlklassler Rücksicht nehmen, lautet dabei die Devise.
Bald schon werden sich Taferlklassler (idealerweise an der Hand von Mamas, Papas oder Großeltern) und auch die schon etwas ältere Buben und Mädchen auf den Weg ins Schulleben begeben. Stellvertretend für alle anderen Bürgermeister und Mandatare im Land bitten der Weinburger Ortschef Michael Strasser, Gemeinderätin Verena Bernert und Vizebürgermeister Franz Gallhuber alle, die am Montag und auch in den kommenden Tagen motorisiert unterwegs sind, vorsichtig zu fahren.
„Haltet Euch bitte an die Geschwindigkeitsbeschränkungen und schenkt unseren Kindern jene Sicherheit, die im Fall der Fälle lebensrettend sein kann“, bittet der SPÖ-Mandatar. Seitens des Landes Niederösterreich wurde – wie berichtet auch in den Vorjahren und erst recht heuer – außerdem ein Aufruf zur Achtsamkeit gestartet. Dazu wurden eigenen „Vorsicht Kinder!-Plakate“ entworfen. Berührender Name für die Schulwegs.Offensive: „Aktion Schutzengel!
