Weitere Opfer gesucht

Kettenräuber gefasst: Wem gehört dieser Schmuck?

Wien
26.08.2025 13:18
Der 24-jährige Kroate wurde Anfang August festgenommen.
Der 24-jährige Kroate wurde Anfang August festgenommen.

Mehrere Frauen sind Anfang August Opfer brutaler Raube auf offener Straße in Wien geworden: Ein 24-jähriger Kroate soll in Wien Passantinnen ihre Halsketten vom Hals gerissen haben – teilweise, während sie mit ihren Kindern unterwegs waren. Mithilfe von Bildern des Tatverdächtigen sucht die Polizei jetzt nach weiteren Opfern.

Der mutmaßliche Täter wurde am 5. August von der Polizei geschnappt. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten nicht nur die Beute aus den bekannten drei Fällen, sondern auch weiteren Schmuck, der bislang niemandem zugeordnet werden konnte.

Opfer war mit Kleinkind unterwegs
Besonders schockierend: Ein Opfer war mit ihrem Kind im Kinderwagen auf dem Gehsteig unterwegs, als der Mann plötzlich von hinten zuschlug und ihr die Kette entriss. Wenig später konnte er von einer Streife angehalten und festgenommen werden.

Schmuckstücke, die noch keinem Opfer zuordenbar sind.
Schmuckstücke, die noch keinem Opfer zuordenbar sind.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte, laufen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Wien hat nun erneut die Veröffentlichung eines Fotos des Verdächtigen sowie der sichergestellten Schmuckstücke angeordnet.

Dieser Mann steht in verdacht, mehreren Frauen, Halsketten geraubt zu haben.
Dieser Mann steht in verdacht, mehreren Frauen, Halsketten geraubt zu haben.
(Bild: LPD Wien)

Die Polizei bittet mögliche weitere Opfer oder Personen, die Hinweise geben können – auch anonym – sich zu melden:
Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte – Tel. 01/31310-43224 oder 01/31310-43800.

Wien
