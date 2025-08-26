Landesregierung streicht Förderung für Kinderbüro

Die blau-schwarze steirische Landesregierung stellt derzeit alle Förderungen auf den Prüfstand. Nun steht fest: Jene für das Kinderbüro wird gestrichen! Begründet wird der Schritt mit „Doppelgleisigkeiten“ mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft.
„Das Kinderbüro hat gute Arbeit gemacht“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) am Dienstag. Dennoch wird die Basisförderung über zuletzt 214.000 Euro im nächsten Jahr nicht mehr ausbezahlt. Das hat zum einen mit dem Spardruck der Landesregierung zu tun. Aber auch mit „Doppelgleisigkeiten“, sagt Khom.
Denn laut ihr gibt es viele Überschneidungen zwischen dem Kinderbüro, das als Verein geführt wird, und der gesetzlich verankerten, beim Land angesiedelten Kinder- und Jugendanwaltschaft: bei Inhalten, Zielen, Angeboten. „Die Steiermark ist das einzige Bundesland, wo es bisher zwei Einrichtungen gab“, so Khom. Die von Denise Schiffrer-Barac geleitete Kinder- und Jugendanwaltschaft soll künftig die einzige Anlaufstelle im Bereich Kinder- und Jugendrechte sein.
Räume können weiter genutzt werden
Dem Kinderbüro wurde diese Entscheidung Dienstvormittag mitgeteilt. „Es war Verständnis vorhanden“, berichtet Jugendlandesrat Stefan Hermann (FPÖ), der betont: „Die Budgetverhandlungen laufen zwar noch, wir wollten aber rasch Klarheit schaffen.“
Das Kinderbüro, das sich als „Lobby für Menschen bis 14“ bezeichnet, darf weiterhin die Räumlichkeiten am Grazer Karmeliterplatz nutzen und kann sich für Projekte bewerben, etwa für den erfolgreichen TrauDi-Kinderrechtepreis, den es weiterhin geben soll. Mit dem Entfall der Landesförderung werden aber wohl Einschnitte und eine Neuausrichtung notwendig sein.
Förderung der Stadt Graz bleibt aufrecht
Bei der Stadt Graz laufen die Projektförderungen für das Kinderbüro (etwa für die Kinderbürgermeister) weiter, heißt es aus dem Büro von ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner. Klar sei aber auch: Die gestrichene Landesförderung könne nicht kompensieren, auch die Stadt Graz muss sparen.
