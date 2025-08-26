Landesregierung streicht Förderung für Kinderbüro

Denn laut ihr gibt es viele Überschneidungen zwischen dem Kinderbüro, das als Verein geführt wird, und der gesetzlich verankerten, beim Land angesiedelten Kinder- und Jugendanwaltschaft: bei Inhalten, Zielen, Angeboten. „Die Steiermark ist das einzige Bundesland, wo es bisher zwei Einrichtungen gab“, so Khom. Die von Denise Schiffrer-Barac geleitete Kinder- und Jugendanwaltschaft soll künftig die einzige Anlaufstelle im Bereich Kinder- und Jugendrechte sein.