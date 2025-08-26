Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Doppelgleisigkeit“:

Landesregierung streicht Förderung für Kinderbüro

Steiermark
26.08.2025 12:47
Die steirische „Lobby für Menschen bis 14“ verliert die wichtige Landesförderung (Symbolbild).
Die steirische „Lobby für Menschen bis 14“ verliert die wichtige Landesförderung (Symbolbild).(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com)

Die blau-schwarze steirische Landesregierung stellt derzeit alle Förderungen auf den Prüfstand. Nun steht fest: Jene für das Kinderbüro wird gestrichen! Begründet wird der Schritt mit „Doppelgleisigkeiten“ mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft.

0 Kommentare

„Das Kinderbüro hat gute Arbeit gemacht“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) am Dienstag. Dennoch wird die Basisförderung über zuletzt 214.000 Euro im nächsten Jahr nicht mehr ausbezahlt. Das hat zum einen mit dem Spardruck der Landesregierung zu tun. Aber auch mit „Doppelgleisigkeiten“, sagt Khom.

Denn laut ihr gibt es viele Überschneidungen zwischen dem Kinderbüro, das als Verein geführt wird, und der gesetzlich verankerten, beim Land angesiedelten Kinder- und Jugendanwaltschaft: bei Inhalten, Zielen, Angeboten. „Die Steiermark ist das einzige Bundesland, wo es bisher zwei Einrichtungen gab“, so Khom. Die von Denise Schiffrer-Barac geleitete Kinder- und Jugendanwaltschaft soll künftig die einzige Anlaufstelle im Bereich Kinder- und Jugendrechte sein.

Mitarbeiterzahlen

  • Das 1997 gegründete Kinderbüro hat elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da die meisten in Teilzeit arbeiten, sind es in Summe etwas mehr als fünf Vollzeitarbeitskräfte.
  • In der 1995 etablierten Kinder- und Jugendanwaltschaft arbeiten 14 Personen (11,5 Vollzeitstellen), dazu kommen vier Kinderrechtebotschafter auf Personalleasingbasis. 

Räume können weiter genutzt werden
Dem Kinderbüro wurde diese Entscheidung Dienstvormittag mitgeteilt. „Es war Verständnis vorhanden“, berichtet Jugendlandesrat Stefan Hermann (FPÖ), der betont: „Die Budgetverhandlungen laufen zwar noch, wir wollten aber rasch Klarheit schaffen.“

Das Kinderbüro, das sich als „Lobby für Menschen bis 14“ bezeichnet, darf weiterhin die Räumlichkeiten am Grazer Karmeliterplatz nutzen und kann sich für Projekte bewerben, etwa für den erfolgreichen TrauDi-Kinderrechtepreis, den es weiterhin geben soll. Mit dem Entfall der Landesförderung werden aber wohl Einschnitte und eine Neuausrichtung notwendig sein.

Förderung der Stadt Graz bleibt aufrecht
Bei der Stadt Graz laufen die Projektförderungen für das Kinderbüro (etwa für die Kinderbürgermeister) weiter, heißt es aus dem Büro von ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner. Klar sei aber auch: Die gestrichene Landesförderung könne nicht kompensieren, auch die Stadt Graz muss sparen.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
144.530 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
115.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.398 mal gelesen
Symbolbild
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1345 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1092 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
1002 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf