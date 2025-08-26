Von der Milchstraße bis zum Kugelsternhaufen

Sternderlschauen mit der „Krone“-Leseraktion im Waldviertel: 40 glückliche Gewinner machten im Astronomischen Zentrum Martinsberg wahrlich himmlische Beobachtungen.
40 glückliche „Krone“-Leser trotzten Samstagabend allen Wetterprognosen und wurden für ihre Vorfreude belohnt. Statt Regen gab es klaren Himmel und einen tollen Blick auf die Milchstraße. Sie hatten beim Gewinnspiel einen Beobachtungsabend im Astronomischen Zentrum Martinsberg (AZM) gewonnen. Obwohl alle Wettervorhersagen schlecht waren, reisten sie unverdrossen ins Waldviertel. Zunächst gab es durch AZM-Experten Michael Jäger eine Einführung in die Materie.
Unverhofft klare Nacht
Dass die Reise von Sonne und Erde um das Milchstraßenzentrum 220 Millionen Jahre dauert, verblüffte die Besucher ebenso wie die Vorstellung, dass das Licht der nächsten großen Nachbargalaxie 2,5 Millionen Jahre unterwegs ist. Als zu späterer Stunde dann die Abenddämmerung verschwand, breitete sich unverhofft eine klare Nacht aus.
Neben der Milchstraße gelang es allen Teilnehmern, sowohl hellere Sternen- als auch dunkle Staubwolken am Himmel ausmachen. Und zu guter Letzt konnten als Draufgabe in der Orion-Sternwarte noch ein ferner Kugelsternhaufen und ein heller Nebel beobachtet werden.
