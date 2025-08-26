Von der Milchstraße bis zum Kugelsternhaufen

40 glückliche „Krone“-Leser trotzten Samstagabend allen Wetterprognosen und wurden für ihre Vorfreude belohnt. Statt Regen gab es klaren Himmel und einen tollen Blick auf die Milchstraße. Sie hatten beim Gewinnspiel einen Beobachtungsabend im Astronomischen Zentrum Martinsberg (AZM) gewonnen. Obwohl alle Wettervorhersagen schlecht waren, reisten sie unverdrossen ins Waldviertel. Zunächst gab es durch AZM-Experten Michael Jäger eine Einführung in die Materie.