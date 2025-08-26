Rangnick deutet Transfers von ÖFB-Legionären an

Es mache für den ÖFB-Legionär keinen Sinn, in Hoffenheim zu bleiben, wo Trainer Christian Ilzer nicht mehr mit ihm plant. Ähnlich sei die Situation bei Posch, die Rangnick ebenfalls genau beobachtet. „Ich bin gespannt, was sich da noch tut. Aber Spieler und Berater sind da auch daran interessiert, dass er regelmäßig zum Einsatz kommt.“ Serie-A-Klub Cagliari soll, laut Medienberichten, an einer Verpflichtung dran sein.