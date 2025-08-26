Rangnick deutet Transfers von ÖFB-Legionären an

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich am Rande der Verkündung des Kaders für die kommenden WM-Qualifikationsspiele auch über zwei mögliche Transfers geäußert. Demnach könnte sich bei Hoffenheim-Kicker Florian Grillitsch und bei Bologna-Ass Stefan Posch zeitnah etwas ergeben.
Der Teamchef betonte, dass es für das ÖFB-Team natürlich gut sei, wenn die nominierten Spieler auch regelmäßig bei ihren Klubs zum Einsatz kommen. Bei Posch und Grillitsch ist das allerdings in der aktuellen Situation nicht der Fall.
„Heute oder morgen“
Beide sind seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem neuen Verein und da könnte nun tatsächlich nochmal Bewegung in die Sache reinkommen. Das deutete zumindest Rangnick an: „Bei Grillitsch sollte heute oder morgen noch etwas passieren“, deutete der Teamchef vielsagend an.
Es mache für den ÖFB-Legionär keinen Sinn, in Hoffenheim zu bleiben, wo Trainer Christian Ilzer nicht mehr mit ihm plant. Ähnlich sei die Situation bei Posch, die Rangnick ebenfalls genau beobachtet. „Ich bin gespannt, was sich da noch tut. Aber Spieler und Berater sind da auch daran interessiert, dass er regelmäßig zum Einsatz kommt.“ Serie-A-Klub Cagliari soll, laut Medienberichten, an einer Verpflichtung dran sein.
„Mir ist es relativ egal, wo jemand spielt, Hauptsache er spielt regelmäßig“, meinte Rangnick. Damit bezog er sich auch auf den Wechsel von Marko Arnautovic zu Roter Stern Belgrad. Als „klugen Wechsel“ sah der Teamchef zudem jenen von Raul Florucz zu St. Gilloise – wo der ÖFB-Legionär sich zuletzt etablieren konnte.
