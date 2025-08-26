„Der Schmäh wird ganz sicher nicht zu kurz kommen“

Einst sorgte er mit seinen Toren für Begeisterungsstürme, jetzt ist „Goleador“ Hans Krankl auf der Bühne zu Hause. Zusammen mit Monti Beton feiert der 72-Jährige das 20-jährige Bestehen mit einer Jubiläumstour, nach dem Auftritt in der Wiener Staatsoper wartet ein Konzert in Bischofshofen.
„Es ist keine Gesangskarriere – aber schon unglaublich, dass das ganze seit mittlerweile 20 Jahren funktioniert“, schmunzelt Hans Krankl. Der „Goleador“ und Monti Beton feiern heuer ihr Bühnenjubiläum, füllten zuletzt die Wiener Staatsoper mit knapp 2.000 Fans. „Wir wollen den Leuten eine Freude bereiten, ihnen eine Abwechslung zum Alltag bieten und sie mit einem guten Gefühl und einem Lächeln im Gesicht wieder nach Hause schicken“, weiß der 72-Jährige, der zusammen mit Toni Matosic alias Monti und Thomas Schreiber alias Beton die Bühnen füllt. „Alles Live, kein PlayBack, der Schmäh rennt – es ist immer wie ein großes Treffen mit Freunden.“ Ein Ende ist nicht in Sicht: „Ich liebe es, will so lange wie möglich weitermachen.“
Was sich für Krankl, der privat höchstens „Tanti Auguri, Alles Gute zum Geburtstag für die Familie“ singt, im Vergleich zur erfolgreichen Karriere als Fußballer nicht verändert hat? „Ich bin der Mittelstürmer geblieben, werde auf der Bühne links und rechts flankiert“, lacht er. „Und die Nervosität ist vor jedem Auftritt da – aber es ist wie beim Fußball, mit der ersten Ballberührung, mit dem ersten Ton, ist die weg.“
Am liebsten hören alle meine Geschichten von früher, aus der Kabine, was wir aufgeführt haben
Hans Krankl
Auch bei den Wartezeiten vor den Auftritten fühlt er sich an alte Zeiten zurückerinnert. „Früher hat es eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis das Spiel angepfiffen wurde – so ist es jetzt auch bei den Konzerten, das ist schrecklich.“ Das Warten überbrückt der 69-fache Teamspieler mit Geschichten aus alten Tagen. „Am liebsten hören alle meine Geschichten von früher, aus der Kabine, was wir aufgeführt haben“, lacht Krankl.
Bischofshofen wartet
Dessen nächster Auftritt mit Monti Beton am 3. Oktober in Bischofshofen ansteht, Sportgrößen wie die Ex-Kicker Heimo Pfeifenberger und Otto Konrad sowie Ex-Skisprung-Coach Alexander Poitner haben ihr Kommen zur „Nostalgie-Galanacht“ in der Hermann-Wielander-Halle angesagt. Zu hören gibt es die guten alten Schlager aus den 50ern und 60ern ebenso wie die bekanntesten Austropop Hits aus den 70ern und 80ern. Tickets gibt es exklusiv beim Tourismusverband Bischofshofen, telefonisch unter der Nummer 06462/2471. Krankl verspricht: „Es wird ein stimmungsvoller Abend, wo der Schmäh nicht zu kurz kommen wird.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.