„Der Schmäh wird ganz sicher nicht zu kurz kommen“

„Es ist keine Gesangskarriere – aber schon unglaublich, dass das ganze seit mittlerweile 20 Jahren funktioniert“, schmunzelt Hans Krankl. Der „Goleador“ und Monti Beton feiern heuer ihr Bühnenjubiläum, füllten zuletzt die Wiener Staatsoper mit knapp 2.000 Fans. „Wir wollen den Leuten eine Freude bereiten, ihnen eine Abwechslung zum Alltag bieten und sie mit einem guten Gefühl und einem Lächeln im Gesicht wieder nach Hause schicken“, weiß der 72-Jährige, der zusammen mit Toni Matosic alias Monti und Thomas Schreiber alias Beton die Bühnen füllt. „Alles Live, kein PlayBack, der Schmäh rennt – es ist immer wie ein großes Treffen mit Freunden.“ Ein Ende ist nicht in Sicht: „Ich liebe es, will so lange wie möglich weitermachen.“