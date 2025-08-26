Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krankl wieder auf Tour

„Der Schmäh wird ganz sicher nicht zu kurz kommen“

Fußball National
26.08.2025 13:59
Hans Krankl (Mi.) liebt das Singen.
Hans Krankl (Mi.) liebt das Singen.(Bild: PETER KOPPENSTEINER)

Einst sorgte er mit seinen Toren für Begeisterungsstürme, jetzt ist „Goleador“ Hans Krankl auf der Bühne zu Hause. Zusammen mit Monti Beton feiert der 72-Jährige das 20-jährige Bestehen mit einer Jubiläumstour, nach dem Auftritt in der Wiener Staatsoper wartet ein Konzert in Bischofshofen.

0 Kommentare

„Es ist keine Gesangskarriere – aber schon unglaublich, dass das ganze seit mittlerweile 20 Jahren funktioniert“, schmunzelt Hans Krankl. Der „Goleador“ und Monti Beton feiern heuer ihr Bühnenjubiläum, füllten zuletzt die Wiener Staatsoper mit knapp 2.000 Fans. „Wir wollen den Leuten eine Freude bereiten, ihnen eine Abwechslung zum Alltag bieten und sie mit einem guten Gefühl und einem Lächeln im Gesicht wieder nach Hause schicken“, weiß der 72-Jährige, der zusammen mit Toni Matosic alias Monti und Thomas Schreiber alias Beton die Bühnen füllt. „Alles Live, kein PlayBack, der Schmäh rennt – es ist immer wie ein großes Treffen mit Freunden.“ Ein Ende ist nicht in Sicht: „Ich liebe es, will so lange wie möglich weitermachen.“

Toni Matosic, Hans Krankl, Promoter Ralph Schader und Thomas Schreiber (v. li.).
Toni Matosic, Hans Krankl, Promoter Ralph Schader und Thomas Schreiber (v. li.).(Bild: Monti Beton)

Was sich für Krankl, der privat höchstens „Tanti Auguri, Alles Gute zum Geburtstag für die Familie“ singt, im Vergleich zur erfolgreichen Karriere als Fußballer nicht verändert hat? „Ich bin der Mittelstürmer geblieben, werde auf der Bühne links und rechts flankiert“, lacht er. „Und die Nervosität ist vor jedem Auftritt da – aber es ist wie beim Fußball, mit der ersten Ballberührung, mit dem ersten Ton, ist die weg.“

Zitat Icon

Am liebsten hören alle meine Geschichten von früher, aus der Kabine, was wir aufgeführt haben

Hans Krankl

Auch bei den Wartezeiten vor den Auftritten fühlt er sich an alte Zeiten zurückerinnert. „Früher hat es eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis das Spiel angepfiffen wurde – so ist es jetzt auch bei den Konzerten, das ist schrecklich.“ Das Warten überbrückt der 69-fache Teamspieler mit Geschichten aus alten Tagen. „Am liebsten hören alle meine Geschichten von früher, aus der Kabine, was wir aufgeführt haben“, lacht Krankl.

Bischofshofen wartet
Dessen nächster Auftritt mit Monti Beton am 3. Oktober in Bischofshofen ansteht, Sportgrößen wie die Ex-Kicker Heimo Pfeifenberger und Otto Konrad sowie Ex-Skisprung-Coach Alexander Poitner haben ihr Kommen zur „Nostalgie-Galanacht“ in der Hermann-Wielander-Halle angesagt. Zu hören gibt es die guten alten Schlager aus den 50ern und 60ern ebenso wie die bekanntesten Austropop Hits aus den 70ern und 80ern. Tickets gibt es exklusiv beim Tourismusverband Bischofshofen, telefonisch unter der Nummer 06462/2471. Krankl verspricht: „Es wird ein stimmungsvoller Abend, wo der Schmäh nicht zu kurz kommen wird.“

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
145.069 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
117.488 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.506 mal gelesen
Symbolbild
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1344 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1092 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
977 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Fußball National
Krankl wieder auf Tour
„Der Schmäh wird ganz sicher nicht zu kurz kommen“
Krone Plus Logo
Nach Kung-Fu-Attacke
Bravo! Vereine reagieren nach Skandal vorbildlich!
Franzose kommt
Blau-Weiß Linz verstärkt sein zentrales Mittelfeld
Bewusst „geschwächt“
„Harakiri“ mit Weitsicht – Rapids Plan ging auf
Was Trainern oft fehlt
Wäre Happel heute noch erfolgreich? „Eher nicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf