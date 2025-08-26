Touristin saß fest
Küstenwache rettet Frau aus sizilianischer Grotte
Aufgrund der rauen See saß eine Touristin auf Sizilien vor den Grotten von Mongiove fest. Sie musste von der Küstenwache gerettet werden.
Die Frau wurde von den Seenotrettern der Küstenwache gesichert und infolge unversehrt zurück an Land gebracht.
Ob die Touristin den Einsatz bezahlen muss, ist unklar. Zu ihrer Identität bzw. Staatsbürgerschaft wurden keine Angaben gemacht.
Hier sehen Sie ein Video des Einsatzes:
Mongiove ist ein kleines Fischerdorf am Fuße des Monte Giove, unweit des Naturschutzgebiets Laghetti di Marinello an der Tyrrhenischen Küste im Golf von Patti. Zu den Wahrzeichen zählt der Strand mit seinen Höhlen sowie besagter Grotte.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.