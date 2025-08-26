Vorteilswelt
Touristin saß fest

Küstenwache rettet Frau aus sizilianischer Grotte

Ausland
26.08.2025 13:05
Bild von der Rettung der Frau, die aufgrund des rauen Meeres in der Grotte von Mongiove (großes ...
Bild von der Rettung der Frau, die aufgrund des rauen Meeres in der Grotte von Mongiove (großes Foto) festsaß.(Bild: Krone KREATIV/google.com/maps/x.com/guardiacostiera, Krone KREATIV)

Aufgrund der rauen See saß eine Touristin auf Sizilien vor den Grotten von Mongiove fest. Sie musste von der Küstenwache gerettet werden.

Die Frau wurde von den Seenotrettern der Küstenwache gesichert und infolge unversehrt zurück an Land gebracht.

Ob die Touristin den Einsatz bezahlen muss, ist unklar. Zu ihrer Identität bzw. Staatsbürgerschaft wurden keine Angaben gemacht.

Hier sehen Sie ein Video des Einsatzes:

Mongiove ist ein kleines Fischerdorf am Fuße des Monte Giove, unweit des Naturschutzgebiets Laghetti di Marinello an der Tyrrhenischen Küste im Golf von Patti. Zu den Wahrzeichen zählt der Strand mit seinen Höhlen sowie besagter Grotte.

