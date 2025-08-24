Lenker brausten mit 120 km/h durch 70er-Zone

Weil sie mit rund 50 km/h zu viel unterwegs war, sind zwei Probeführerscheinbesitzer aus Tirol nun ihren Schein wieder los. Polizisten stellten zudem eine aggressive Fahrweise fest.
Über ihre Führerscheine durften sich zwei 21-jährige Probescheinbesitzer nur kurze Zeit freuen. Am Samstagabend wurde ihnen die Fahrt auf der Haller Straße im Bereich zwischen Rum und Thaur zum Verhängnis.
Eine Streife der Verkehrsinspektion Innsbruck bemerkte zwei Pkw, die mit aggressiver Fahrweise unterwegs waren. In einer 70er-Zone wurden die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von über 120 km/h gemessen.
Schon wieder ohne Schein
Nach einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich bei beiden 21-Jährigen heraus, dass sie noch in der Probezeit waren. Die Folge: Die Lenkberechtigung wurde ihnen an Ort und Stelle abgenommen. Sie werden angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.