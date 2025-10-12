Martha zerspant auf Tausendstel

Martha nimmt durch Drehen, Fräsen oder Bohren Material vom Bauteil ab und steuert dabei die hochmodernen CNC-Maschinen in der voestalpine in Linz. Vor allem das genaue Arbeiten macht ihr bei der Lehre zur Zerspanungstechnikerin besonders viel Spaß.
Für Martha hat im September das letzte Lehrjahr zur Zerspanungstechnikerin begonnen. Den Beruf hat sie am Tag der offenen Tür bei der voestalpine in Linz kennengelernt und war gleich fasziniert.
„Nach der Bewerbung habe ich den Einstellungstest in Deutsch, Mathematik, Englisch und Technikverständnis absolviert und schon bald danach die Zusage erhalten“,
Martha, 19 Jahre, Zerspanungstechnik-Lehrling.
Bei den Kennenlerntagen hat sie die anderen neuen Lehrlinge getroffen und ist stolz darauf, dass sie rasch neue Freunde gefunden hat: „Alle achten darauf, dass man miteinander immer respektvoll umgeht und du bekommst gutes Geld für deine Arbeit“, erinnert sie sich an ihren Start in der Grundausbildung im voestalpine-Ausbildungszentrum.
„Hier geht es wirklich darum, dass du dich als Mensch und im Beruf gut entwickelst“, so die 19-Jährige weiter. Als Zerspanungstechnik-Lehrling beherrscht Martha inzwischen exaktes Arbeiten bis ins Detail.
„Meine #FavoriteMoments sind immer, wenn Werkstücke auf den Tausendstelmillimeter passen“,
erzählt Martha.
Sie weiß auch, wie mit Klischees in Bezug auf weibliche Lehrlinge in technischen Berufen aufgeräumt wird. Ihre Zukunft nimmt Martha selbst in die Hand: „Wenn ich fertig bin, mache ich die Meisterprüfung und hole die Matura in der Abendschule nach.“
Im hochmodernen Ausbildungszentrum in Linz absolvieren derzeit rund 480 Nachwuchskräfte ihre Fachausbildung. Rund 20 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre.