Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LEHRE BEI VOESTALPINE

Martha zerspant auf Tausendstel

Oberösterreich
12.10.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

Martha nimmt durch Drehen, Fräsen oder Bohren Material vom Bauteil ab und steuert dabei die hochmodernen CNC-Maschinen in der voestalpine in Linz. Vor allem das genaue Arbeiten macht ihr bei der Lehre zur Zerspanungstechnikerin besonders viel Spaß.

Für Martha hat im September das letzte Lehrjahr zur Zerspanungstechnikerin begonnen. Den Beruf hat sie am Tag der offenen Tür bei der voestalpine in Linz kennengelernt und war gleich fasziniert.

Zitat Icon

„Nach der Bewerbung habe ich den Einstellungstest in Deutsch, Mathematik, Englisch und Technikverständnis absolviert und schon bald danach die Zusage erhalten“,

Martha, 19 Jahre, Zerspanungstechnik-Lehrling.

Bei den Kennenlerntagen hat sie die anderen neuen Lehrlinge getroffen und ist stolz darauf, dass sie rasch neue Freunde gefunden hat: „Alle achten darauf, dass man miteinander immer respektvoll umgeht und du bekommst gutes Geld für deine Arbeit“, erinnert sie sich an ihren Start in der Grundausbildung im voestalpine-Ausbildungszentrum.

Über 100.000 Euro investiert die voestalpine in jeden einzelnen Lehrling.
Über 100.000 Euro investiert die voestalpine in jeden einzelnen Lehrling.(Bild: ©voestalpine)

„Hier geht es wirklich darum, dass du dich als Mensch und im Beruf gut entwickelst“, so die 19-Jährige weiter. Als Zerspanungstechnik-Lehrling beherrscht Martha inzwischen exaktes Arbeiten bis ins Detail.

Zitat Icon

„Meine #FavoriteMoments sind immer, wenn Werkstücke auf den Tausendstelmillimeter passen“,

erzählt Martha.

Sie weiß auch, wie mit Klischees in Bezug auf weibliche Lehrlinge in technischen Berufen aufgeräumt wird. Ihre Zukunft nimmt Martha selbst in die Hand: „Wenn ich fertig bin, mache ich die Meisterprüfung und hole die Matura in der Abendschule nach.“

Lehre bei der voestalpine

Im hochmodernen Ausbildungszentrum in Linz absolvieren derzeit rund 480 Nachwuchskräfte ihre Fachausbildung. Rund 20 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
216.930 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
138.943 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
132.759 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1229 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1077 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Oberösterreich
LEHRE BEI VOESTALPINE
Martha zerspant auf Tausendstel
„Krone“-Stammtisch
Fußballgrößen treffen und Champions League schauen
Illegaler Waffenhandel
Großer Cobra-Einsatz auf Bauernhof in Vorchdorf
Krone Plus Logo
Reitclub Hofinger
600 Haushalte bekommen durch Pferdemist Energie
Unfall in Dorfbeuern
Radfahrer (67) starb nach Kollision mit Auto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf