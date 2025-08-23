Gemeinden in Finanznot: Lercher schlägt Gipfel vor

Gemeinde und Städte brauchen Hilfe

Als eine mögliche Lösung nennt er, „wie in anderen Bundesländern“, das vorübergehende Aussetzen der Landesumlage – das hat die Regierung allerdings schon vor Längerem klar abgelehnt. Aber auch ein kommunales Investitionspaket sei vorstellbar. „Wir können bestimmt Möglichkeiten finden, den Gemeinden und Städten zu helfen.“