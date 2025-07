Zur Halbzeit schon mehr als die Hälfte geschafft

Das Ziel kann man getrost als ehrgeizig bezeichnen. Am 1. Jänner 2023 ist der Startschuss für die große Kinderbetreuungsoffensive in NÖ gefallen. In fünf Jahren sollen im weiten Land 615 zusätzliche Kindergartengruppen und 250 Tagesbetreuungsgruppen für Kinder unter drei Jahren errichtet werden. Land und Gemeinden nehmen dafür 750 Millionen Euro in die Hand. „Das ist die größte familienpolitische Initiative der Landesgeschichte“, beschreibt Christiane Teschl-Hofmeister als zuständige Landesrätin die Dimension des Vorhabens.