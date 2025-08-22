Jetzt soll Braunbär vergrämt und besendert werden

Verordnung zur Vergrämung und Besenderung

„Wir nehmen die Sorgen der Bevölkerung und der Almwirtschaft sehr ernst und beobachten die Lage sehr genau“, so LHStv. Josef Geisler (ÖVP). Die Tiroler Landesregierung habe am Freitag eine Verordnung zur Vergrämung und Besenderung eines Bären in diesem Gebiet erlassen und nutze damit den gesetzlichen Spielraum aus. Die Verordnung tritt mit Mitternacht in Kraft und gilt für die Dauer von acht Wochen.