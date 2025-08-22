Rauf in die Berge – mit Öffis und Rabatt!

Österreichs Berge sind näher, als man glaubt – und das sogar ganz ohne Auto! Mehr als 80 Prozent der Besten österreichischen Sommer-Bergbahnen liegen keine zehn Minuten von einer Öffi-Station entfernt. Heißt: Von der Haustür bis zum Gipfel geht’s bequem, klimafreundlich und stressfrei.