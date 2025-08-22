Rauf in die Berge – mit Öffis und Rabatt!

Österreichs Berge sind näher, als man glaubt – und das sogar ganz ohne Auto! Mehr als 80 Prozent der Besten österreichischen Sommer-Bergbahnen liegen keine zehn Minuten von einer Öffi-Station entfernt. Heißt: Von der Haustür bis zum Gipfel geht’s bequem, klimafreundlich und stressfrei.
Die erfolgreiche Aktion „Eins für Berg und Tal“ geht in die Verlängerung: Wer ein gültiges KlimaTicket Ö besitzt, spart bei den Bergbahnen - zehn Prozent Rabatt auf Berg- und/oder Talfahrt gibt’s direkt an der Kassa. Egal ob Tagesausflug, Familien-Abenteuer oder Kurzurlaub: Mit dem KlimaTicket wird’s günstiger.
Von Erlebnisparks über Themenwanderwege, Biketrails und Sommerrodelbahnen bis zu Yoga am Berg: Die 100 zertifizierten Themenberge bieten alles, was das Herz begehrt. Für Familien, Sportler oder Genießer - jeder findet sein Highlight.
„Unvergessliche Bergerlebnisse sind näher, als man denkt - und klimafreundlich erreichbar“, so Kornel Grundner, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Auch Sarah Batke vom KlimaTicket Ö zeigt sich begeistert: „Immer mehr Gäste legen Wert auf eine umweltfreundliche Anreise. Umso schöner, dass unsere Aktion so gut angenommen wird.“
Und die Auswahl kann sich sehen lassen:
Allesamt in wenigen Stunden öffentlich erreichbar – und mit Ermäßigung noch günstiger!
Gültig bis November 2025 – ideal für Sommer- und Herbst-Ausflüge.
Alle Infos & Tipps: www.sommer-bergbahnen.at/nachhaltigkeit
www.klimaticket.at/eins-fuer-mehr
