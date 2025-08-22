Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Klimaticket

Rauf in die Berge – mit Öffis und Rabatt!

Bergkrone
22.08.2025 09:00
Bequemer als mit den österreichischen Sommer-Bergbahnen kommt man nicht in die Bergwelt.
Bequemer als mit den österreichischen Sommer-Bergbahnen kommt man nicht in die Bergwelt.(Bild: Nassfeld.at)

Österreichs Berge sind näher, als man glaubt – und das sogar ganz ohne Auto! Mehr als 80 Prozent der Besten österreichischen Sommer-Bergbahnen liegen keine zehn Minuten von einer Öffi-Station entfernt. Heißt: Von der Haustür bis zum Gipfel geht’s bequem, klimafreundlich und stressfrei.

0 Kommentare

Die erfolgreiche Aktion „Eins für Berg und Tal“ geht in die Verlängerung: Wer ein gültiges KlimaTicket Ö besitzt, spart bei den Bergbahnen - zehn Prozent Rabatt auf Berg- und/oder Talfahrt gibt’s direkt an der Kassa. Egal ob Tagesausflug, Familien-Abenteuer oder Kurzurlaub: Mit dem KlimaTicket wird’s günstiger.

Von Erlebnisparks über Themenwanderwege, Biketrails und Sommerrodelbahnen bis zu Yoga am Berg: Die 100 zertifizierten Themenberge bieten alles, was das Herz begehrt. Für Familien, Sportler oder Genießer - jeder findet sein Highlight.

„Unvergessliche Bergerlebnisse sind näher, als man denkt - und klimafreundlich erreichbar“, so Kornel Grundner, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Auch Sarah Batke vom KlimaTicket Ö zeigt sich begeistert: „Immer mehr Gäste legen Wert auf eine umweltfreundliche Anreise. Umso schöner, dass unsere Aktion so gut angenommen wird.“

Der Gipfelliner der Bergbahnen Königsleiten
Der Gipfelliner der Bergbahnen Königsleiten(Bild: Zillertalarena Königsleiten )

Und die Auswahl kann sich sehen lassen:

  • Baumwipfelpfad am Grünberg (Gmunden),
  • Goldwaschanlage am Hirschenkogel (Semmering),
  • die spektakuläre Hängebrücke am Stubnerkogel (Bad Gastein),
  • rasante Biketrails in Leogang,
  • die Nordkette über Innsbruck,
  • oder der Pfänder in Bregenz mit Blick auf den Bodensee.

Allesamt in wenigen Stunden öffentlich erreichbar – und mit Ermäßigung noch günstiger!

Gültig bis November 2025 – ideal für Sommer- und Herbst-Ausflüge.

Alle Infos & Tipps: www.sommer-bergbahnen.at/nachhaltigkeit
www.klimaticket.at/eins-fuer-mehr

Porträt von Bergkrone
Bergkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Der Patteriol ragt über der Konstanzer Hütte empor.
Nix wie los
Bei der Konstanzer Hütte
ist fast alles Patteriol
Sehr klein, sehr fein – die Kragenalm im Unterinntal.
Nix wie los
Eine solche Alm sucht man anderswo vergeblich
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
157.185 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
147.495 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
119.799 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1320 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1204 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1050 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf