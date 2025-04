Nordkorea will Kreml auch in Zukunft unterstützen

Fast jeder zehnte von Kims Soldaten wurde getötet

KCNA äußerte sich nicht dazu, was mit den nordkoreanischen Truppen nach dem Ende ihrer Mission in Kursk geschehen würde und ob sie in ihre Heimat zurückkehren könnten. Wie der Sender BBC in Berufung auf westliche Regierungsvertreter berichtet, seien innerhalb von drei Monaten mindestens 1000 der 11.000 aus Nordkorea entsandten Soldaten getötet worden.