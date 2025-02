Trans-Frauen ins Männergefängnis stecken?

Trump donnerte: „Männer nicht in Frauengefängnissen inhaftieren“

Konkret wies Trump unter anderem die Behörden an, dafür zu sorgen, dass „Männer nicht in Frauengefängnissen inhaftiert werden“. Zwölf transsexuelle weibliche Häftlinge reichten daraufhin Klage ein, um die Regierung an der Umsetzung der Anordnung zu hindern. Sie begründeten dies unter anderem mit der Befürchtung, ihre geschlechtsspezifische medizinische Behandlung zu verlieren.