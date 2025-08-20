Zwei schwerverletzte Biker: Schwarze Serie hält an

Die Serie an schlimmen Motorradunfällen in der Steiermark reißt nicht ab. Am Mittwoch kollidierte in St. Stefan im Rosental ein Biker mit einem Auto - der Mann wurde ebenso schwer verletzt wie ein Motorradlenker, der in St. Peter ob Judenburg stürzte.
In einer Kurve ereignete sich am Mittwoch gegen 10 Uhr der schwere Unfall im südoststeirischen St. Stefan im Rosental (Ortsteil Krottendorf): Ein Motorrad und ein Auto kollidierten, der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen. Als die Feuerwehren St. Stefan und Wetzelsdorf am Unfallort eintrafen, wurde der Mann bereits vom Roten Kreuz erstversorgt.
Unfallstelle abgesichert
Die Feuerwehrleute unterstützten die Rettung und halfen auch, den Verletzten zum Rettungshubschrauber zu bringen. Zudem wurde die Unfallstelle abgesichert, ausgetretene Betriebsmittel wurden gebunden. Gemeinsam mit dem ÖAMTC wurde das Unfallauto geborgen.
Motorradfahrer stürzte in Graben
Bereits in den Morgenstunden ereignete sich ein Motorradunfall in St. Peter ob Judenburg (Bezirk Murtal): Ein 33-Jähriger kam auf der B317 in Fahrtrichtung Judenburg von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen.
Zur selben Zeit fuhr zufällig ein Rettungswagen an der Unfallstelle vorbei. Die Sanitäter übernahmen sofort die Erstversorgung. Der Schwerverletzte wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber C17 ins Grazer LKH-Uniklinikum geflogen. Die Bundesstraße war eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.
