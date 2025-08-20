Vorteilswelt
Kollisionen, Stürze

Zwei schwerverletzte Biker: Schwarze Serie hält an

Steiermark
20.08.2025 17:28
Die Unfallstelle in St. Stefan im Rosental
Die Unfallstelle in St. Stefan im Rosental(Bild: M. Strohmaier &amp; B. Prischink/FF St. Stefan im Rosental)

Die Serie an schlimmen Motorradunfällen in der Steiermark reißt nicht ab. Am Mittwoch kollidierte in St. Stefan im Rosental ein Biker mit einem Auto - der Mann wurde ebenso schwer verletzt wie ein Motorradlenker, der in St. Peter ob Judenburg stürzte. 

0 Kommentare

In einer Kurve ereignete sich am Mittwoch gegen 10 Uhr der schwere Unfall im südoststeirischen St. Stefan im Rosental (Ortsteil Krottendorf): Ein Motorrad und ein Auto kollidierten, der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen. Als die Feuerwehren St. Stefan und Wetzelsdorf am Unfallort eintrafen, wurde der Mann bereits vom Roten Kreuz erstversorgt. 

Unfallstelle abgesichert
Die Feuerwehrleute unterstützten die Rettung und halfen auch, den Verletzten zum Rettungshubschrauber zu bringen. Zudem wurde die Unfallstelle abgesichert, ausgetretene Betriebsmittel wurden gebunden. Gemeinsam mit dem ÖAMTC wurde das Unfallauto geborgen. 

Der Lenker dieses Motorrads wurde in St. Stefan schwer verletzt.
Der Lenker dieses Motorrads wurde in St. Stefan schwer verletzt.(Bild: M. Strohmaier &amp; B. Prischink/FF St. Stefan im Rosental)

Motorradfahrer stürzte in Graben 
Bereits in den Morgenstunden ereignete sich ein Motorradunfall in St. Peter ob Judenburg (Bezirk Murtal): Ein 33-Jähriger kam auf der B317 in Fahrtrichtung Judenburg von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. 

Zur selben Zeit fuhr zufällig ein Rettungswagen an der Unfallstelle vorbei. Die Sanitäter übernahmen sofort die Erstversorgung. Der Schwerverletzte wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber C17 ins Grazer LKH-Uniklinikum geflogen. Die Bundesstraße war eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.   

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Ähnliche Themen
SteiermarkSt. PeterJudenburg
Rotes KreuzFeuerwehr
MotorradunfallAuto
