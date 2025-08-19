Auto kollidierte mit Motorrad: Zwei Verletzte

Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 16.50 Uhr auf der Pillerseestraße im Gemeindegebiet von St. Ulrich. Dort waren der 46-Jährige und seine junge Mitfahrerin auf einem Motorrad in Richtung Waidring unterwegs, die Autolenkerin fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Als die Deutsche nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Motorrad des Einheimischen.