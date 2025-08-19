Auto kollidierte mit Motorrad: Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in St. Ulrich am Pillersee (Tiroler Bezirk Kitzbühel) wurden am Dienstag ein Motorradfahrer (46) und seine 15-jährige Mitfahrerin verletzt. Sie waren mit dem Auto einer 42-Jährigen kollidiert.
Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 16.50 Uhr auf der Pillerseestraße im Gemeindegebiet von St. Ulrich. Dort waren der 46-Jährige und seine junge Mitfahrerin auf einem Motorrad in Richtung Waidring unterwegs, die Autolenkerin fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Als die Deutsche nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Motorrad des Einheimischen.
Der Mann und die Jugendliche wurden vom Bike geschleudert und erlitten dabei Verletzungen. Die 15-Jährige musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus St. Johann geflogen werden, der Fahrer wurde von der Rettung ins Spital gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.