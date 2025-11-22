Comic Con als Paradies für Popkultur-Fans

Sie ist die größte österreichische Veranstaltung für Popkultur, Gaming und Cosplay und feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen: die Vienna Comic Con. Die beliebte Popkultur-Messe lockte bereits am Samstag Tausende Besucher an. Mehr als 600 Aussteller präsentieren auf 42.000 Quadratmetern in der Messe Wien noch bis Sonntagabend, 18 Uhr, die neuesten Trends, Sammlerstücke und interaktive Erlebnisse – von Comics über Games bis zu Fantasy und Film. In der Artist Alley zeigen über 200 internationale Comic-Zeichner und Illustratoren ihre Werke.