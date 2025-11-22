Vorteilswelt
Riesenandrang in Messe

Comic Con als Paradies für Popkultur-Fans

Wien
22.11.2025 16:00
Fans in aufwendigen Kostümen gehören zur Comic Con wie immer dazu.
Fans in aufwendigen Kostümen gehören zur Comic Con wie immer dazu.(Bild: Alexander Tuma)

Ein Wochenende voller Stars, Kostüme und viel Fantasie: Für die Comic Con verwandelt sich die Messe Wien wieder in ein Eldorado für Film-, Serien- und Gaminganhänger.

Sie ist die größte österreichische Veranstaltung für Popkultur, Gaming und Cosplay und feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen: die Vienna Comic Con. Die beliebte Popkultur-Messe lockte bereits am Samstag Tausende Besucher an. Mehr als 600 Aussteller präsentieren auf 42.000 Quadratmetern in der Messe Wien noch bis Sonntagabend, 18 Uhr, die neuesten Trends, Sammlerstücke und interaktive Erlebnisse – von Comics über Games bis zu Fantasy und Film. In der Artist Alley zeigen über 200 internationale Comic-Zeichner und Illustratoren ihre Werke.

Auch kleine Helden stehen im Rampenlicht.
Auch kleine Helden stehen im Rampenlicht.(Bild: Alexander Tuma)

Viele Fans verkleideten sich wieder mit einigem Aufwand als ihre Lieblingscharaktere aus Mangas, Animes, Filmen oder Videospielen.

Großen Andrang mit langen Schlangen gab es aber wie immer bei den internationalen Stargästen. Hollywood-Größen wie Elijah Wood („Der Herr der Ringe“), Jessica Szohr („Gossip Girl“) oder Clive Standen („Vikings“) schrieben fleißig Autogramme und machten auch Fotos mit den Fans.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
