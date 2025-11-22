Comic Con als Paradies für Popkultur-Fans

Ein Wochenende voller Stars, Kostüme und viel Fantasie: Für die Comic Con verwandelt sich die Messe Wien wieder in ein Eldorado für Film-, Serien- und Gaminganhänger.
Sie ist die größte österreichische Veranstaltung für Popkultur, Gaming und Cosplay und feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen: die Vienna Comic Con. Die beliebte Popkultur-Messe lockte bereits am Samstag Tausende Besucher an. Mehr als 600 Aussteller präsentieren auf 42.000 Quadratmetern in der Messe Wien noch bis Sonntagabend, 18 Uhr, die neuesten Trends, Sammlerstücke und interaktive Erlebnisse – von Comics über Games bis zu Fantasy und Film. In der Artist Alley zeigen über 200 internationale Comic-Zeichner und Illustratoren ihre Werke.
Viele Fans verkleideten sich wieder mit einigem Aufwand als ihre Lieblingscharaktere aus Mangas, Animes, Filmen oder Videospielen.
Großen Andrang mit langen Schlangen gab es aber wie immer bei den internationalen Stargästen. Hollywood-Größen wie Elijah Wood („Der Herr der Ringe“), Jessica Szohr („Gossip Girl“) oder Clive Standen („Vikings“) schrieben fleißig Autogramme und machten auch Fotos mit den Fans.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.