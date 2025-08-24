Was passiert, wenn Frauen Polit-Krisen meistern

„Hostage“ ist eine packende fünfteilige Mini-Serie, die alle Fans von Agenten- und Polit-Thrillern erfreuen wird – kühl, dialoglastig, spannend. Zu bemängeln sind einige Szenen, die einfach unrealistisch wirken, etwa, wenn Premierministerin und Präsidentin sich im stillen Kämmerlein bereits einig sind, dass im Team ein Maulwurf sein muss, dann aber in der nächsten Szene ihre geheimsten Strategien sofort mehreren Mitarbeitern teilen. Oder, wenn die Tochter der Premierministerin trotz der Notlage nicht von Sicherheitsleuten geschützt wird und auch ungehindert in den Krisenraum reinplatzen kann, wo gerade mit den Entführern verhandelt wird.