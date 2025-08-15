Trotz Helm: E-Bike-Fahrer schwer am Kopf verletzt

Obwohl er einen Helm trug, wurde Freitagnachmittag ein 42-jähriger E-Bike-Fahrer im steirischen Bezirk Weiz schwer verletzt. Er fuhr gegen einen betonierten Wasserdurchlass und musste in ein Krankenhaus geflogen werden.
Laut Polizei war der Mann aus dem Bezirk Weiz in Neudorf (Gemeinde Ilztal) unterwegs, als er kurz vor der Landesstraße L360 rechts von der Straße abkam und gegen einen betonierten Wasserdurchlass fuhr. Der 42-Jährige wurde über den Lenker geschleudert – mit dem Kopf voraus. Trotz Helm erlitt er schwere Verletzungen am Kopf und am Körper.
Das Rote Kreuz und drei Notärzte kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung. Der Steirer wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen. Der genaue Unfallhergang wird nun von der Polizei ermittelt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.