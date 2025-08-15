Trotz Helm: E-Bike-Fahrer schwer am Kopf verletzt

Laut Polizei war der Mann aus dem Bezirk Weiz in Neudorf (Gemeinde Ilztal) unterwegs, als er kurz vor der Landesstraße L360 rechts von der Straße abkam und gegen einen betonierten Wasserdurchlass fuhr. Der 42-Jährige wurde über den Lenker geschleudert – mit dem Kopf voraus. Trotz Helm erlitt er schwere Verletzungen am Kopf und am Körper.