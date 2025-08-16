Blau-gelbe Hilfe im Kampf gegen die Balkan-Flammen

Selbstschutz besonders wichtig

Doch nicht nur dem Kampf gegen das Inferno gilt die vollste Aufmerksamkeit unserer Florianis – sondern auch dem Selbstschutz. „Unser Guide hat uns berichtet, dass es immer wieder zu hochgefährlichen Situationen kommt, in denen Einsatzkräfte von den Flammen eingeschlossen werden“, schildern die Kameraden vor Ort. Unweit von ihnen entfernt ist erst zwei Tage zuvor ein Soldat bei Löscharbeiten gestorben, als ein Wassertank umgekippte und auf ihn stürzte. Ein weiterer wurde schwer verletzt.