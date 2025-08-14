Hitzeschlacht in Tirol steht vor der Entscheidung

Alles andere als gutes Bergwetter

Am Samstag sinken die Temperaturen deutlich nach unten. Auf 23 bis 26 Grad steigt das Thermometer maximal, schon am Morgen erreichen erste Schauer das Außerfern. Es wird unbeständig, ab dem späteren Nachmittag sind Schauer und Gewitter in ganz Tirol zu erwarten. Auch kräftiger Regen kann dabei sein – alles andere als gutes Bergwetter also!