Einbrecher transportierten Safe mit Kofferwagen ab

Mit Beute zu Fluss gerollt

Um nicht schwer tragen zu müssen, packten die Täter den Safe kurzerhand auf einen Kofferwagen, mit dem sie ihre Beute daraufhin zum Ufer des Schwarzachflusses rollten. „Im Bachbett brachen sie den Tresor dann auf und stahlen das darin befindliche Bargeld“, heißt es von der Polizei.