Einbrecher transportierten Safe mit Kofferwagen ab

Einbruchsalarm in Osttirol: Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Mittwoch ein Hotel in St. Jakob in Defereggen heimgesucht. Die Kriminellen stahlen aus einem Büro bei der Rezeption einen Tresor – und transportierten diesen mit einem Kofferwagen ab.
Zwischen 0.30 und 5.30 Uhr schlugen die unbekannten Täter bei dem Beherbergungsbetrieb in St. Jakob in Defereggen zu. Die Einbrecher verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem versperrten Büro im Bereich der Rezeption und schnappten sich den darin aufgestellten Metalltresor.
Mit Beute zu Fluss gerollt
Um nicht schwer tragen zu müssen, packten die Täter den Safe kurzerhand auf einen Kofferwagen, mit dem sie ihre Beute daraufhin zum Ufer des Schwarzachflusses rollten. „Im Bachbett brachen sie den Tresor dann auf und stahlen das darin befindliche Bargeld“, heißt es von der Polizei.
Mehrere Tausend Euro futsch
Alles in allem entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Entsprechende Ermittlungen laufen.
