Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deal geplatzt

Schmidhofer will Bürgeralpe nun doch nicht kaufen

Steiermark
13.08.2025 06:30
Nach Schmidhofers Ausstieg wird nun über andere Interessenten spekuliert. Der Ex-ÖSV-Präsident ...
Nach Schmidhofers Ausstieg wird nun über andere Interessenten spekuliert. Der Ex-ÖSV-Präsident möchte seine Entscheidung nicht kommentieren.(Bild: Krone KREATIV/EXPA/JFK, Stills & Emotions – Rudy Delling)

Überraschung rund um die insolvente Bürgeralpe in Mariazell: Der frühere Kreischberg-Chef und Ex-ÖSV-Präsident Karl Schmidhofer möchte nun doch kein Kaufangebot mehr legen

0 Kommentare

Überraschung im Tauziehen um die insolvente Mariazeller Bürgeralpe: Karl Schmidhofer, der das Skigebiet mit 11,5 Pistenkilometern als Familien-Destination neu aufstellen wollte (wir haben berichtet), wird nun doch kein Kaufangebot legen. Dies teilte er der „Krone“ auf Nachfrage mit.

Schmidhofer hatte ursprünglich angekündigt, beim Insolvenzverwalter ein Konzept einzureichen, das auf intensives Schnee-Management und ein attraktives Angebot für Familien mit Kindern setzt. Mit den bestehenden 35 Mitarbeitern wollte er starten, einen Gastronomiebetrieb verpachten. „Es geht um Hunderte Arbeitsplätze in der Region“, betonte er erst Ende Juli .

Es gibt alternative Interessenten
Die Bürgeralpe war im Mai in die Insolvenz gerutscht. Hohe Kosten für die 2019 eröffnete Gondelbahn und Preissteigerungen hatten die Betreiber wirtschaftlich in Bedrängnis gebracht. Während die Sommer mit rund 90.000 Gästen erfolgreich laufen, sinkt die Zahl der Winterbesucher – zuletzt waren es nur noch 46.000 in der Saison 2024/2025.

Sowohl Wiener Investoren als auch eine Mariazeller Gruppe sollen an einer Übernahme interessiert sein. Wer den Zuschlag erhält, entscheiden Insolvenzverwalter und Gläubiger.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.799 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
137.863 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
99.093 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1330 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1087 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf