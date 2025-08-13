Schmidhofer will Bürgeralpe nun doch nicht kaufen

Überraschung rund um die insolvente Bürgeralpe in Mariazell: Der frühere Kreischberg-Chef und Ex-ÖSV-Präsident Karl Schmidhofer möchte nun doch kein Kaufangebot mehr legen
Überraschung im Tauziehen um die insolvente Mariazeller Bürgeralpe: Karl Schmidhofer, der das Skigebiet mit 11,5 Pistenkilometern als Familien-Destination neu aufstellen wollte (wir haben berichtet), wird nun doch kein Kaufangebot legen. Dies teilte er der „Krone“ auf Nachfrage mit.
Schmidhofer hatte ursprünglich angekündigt, beim Insolvenzverwalter ein Konzept einzureichen, das auf intensives Schnee-Management und ein attraktives Angebot für Familien mit Kindern setzt. Mit den bestehenden 35 Mitarbeitern wollte er starten, einen Gastronomiebetrieb verpachten. „Es geht um Hunderte Arbeitsplätze in der Region“, betonte er erst Ende Juli .
Es gibt alternative Interessenten
Die Bürgeralpe war im Mai in die Insolvenz gerutscht. Hohe Kosten für die 2019 eröffnete Gondelbahn und Preissteigerungen hatten die Betreiber wirtschaftlich in Bedrängnis gebracht. Während die Sommer mit rund 90.000 Gästen erfolgreich laufen, sinkt die Zahl der Winterbesucher – zuletzt waren es nur noch 46.000 in der Saison 2024/2025.
Sowohl Wiener Investoren als auch eine Mariazeller Gruppe sollen an einer Übernahme interessiert sein. Wer den Zuschlag erhält, entscheiden Insolvenzverwalter und Gläubiger.
