Schmidhofer will Bürgeralpe nun doch nicht kaufen

Es gibt alternative Interessenten

Die Bürgeralpe war im Mai in die Insolvenz gerutscht. Hohe Kosten für die 2019 eröffnete Gondelbahn und Preissteigerungen hatten die Betreiber wirtschaftlich in Bedrängnis gebracht. Während die Sommer mit rund 90.000 Gästen erfolgreich laufen, sinkt die Zahl der Winterbesucher – zuletzt waren es nur noch 46.000 in der Saison 2024/2025.