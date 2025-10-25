Warum Verstappen-Bestzeit Helmut Marko kaltlässt

Der 24-jährige Australier, der seit ein paar Wochen schon leicht kriselt, war allerdings über acht Zehntelsekunden langsamer als Verstappen. Der 28-jährige Niederländer gewann seit der Rückkehr nach Mexiko fünf der neun Rennen. Im WM-Kampf holte Verstappen bereits 64 Punkte in nur vier Grand Prix auf Piastri auf. Zusammen mit dem Rennen in Mexiko am Sonntag stehen noch fünf in dieser Saison an. Aktuell hat Verstappen noch 40 Punkte weniger als Piastri, Norris liegt zwischen den beiden. Der Brite hat 14 Zähler weniger als sein australischer Teamkollege und 26 mehr als Verstappen.