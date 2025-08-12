Frau stand plötzlich auf Straße – von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall wurde Montag am Vormittag in Lermoos im Tiroler Außerfern eine Fußgängerin (66) erheblich verletzt. Die Frau war von einem Auto erfasst worden, als sie plötzlich auf die Straße lief.
Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle. Dort war ein Deutscher (66) mit seinem Pkw Richtung Reutte unterwegs. Plötzlich betrat eine afghanische Staatsangehörige (66) völlig unvermittelt unmittelbar vor dem Auto die Straße. Der Pkw-Lenker hatte keine Chancen mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Das Auto erfasste die Fußgängerin. Diese wurde an der rechten Schulter und am rechten Bein erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die verletzte Frau ins Krankenhaus Reutte geflogen. Weitere Erhebungen sind im Gange.
