Frau stand plötzlich auf Straße – von Pkw erfasst

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle. Dort war ein Deutscher (66) mit seinem Pkw Richtung Reutte unterwegs. Plötzlich betrat eine afghanische Staatsangehörige (66) völlig unvermittelt unmittelbar vor dem Auto die Straße. Der Pkw-Lenker hatte keine Chancen mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern.