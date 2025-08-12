Passanten fanden Fahrer von E-Scooter bewusstlos

Mit Hubschrauber in Klinik

Der Mann ist aus vorerst unbekannter Ursache zu Sturz gekommen und blieb bewusstlos liegen. Passanten fanden das reglose Unfallopfer und schlugen Alarm. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.