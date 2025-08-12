Passanten fanden Fahrer von E-Scooter bewusstlos

Was ist da geschehen? Ein Unfall in Schlitters im Tiroler Zillertal gibt der Polizei Rätsel auf. Passanten haben Montag am späten Nachmittag den Fahrer eines E-Scooters bewusstlos auf einer Straße im Gewerbegebiet gefunden.
Der 43-jährige Ungar, der bereits seit längerer Zeit in Österreich lebt, war mit seinem E-Scooter im Gewerbegebiet von Schlitters unterwegs gewesen. Was dann passiert ist, das ist noch Gegenstand von Erhebungen der Polizei.
Mit Hubschrauber in Klinik
Der Mann ist aus vorerst unbekannter Ursache zu Sturz gekommen und blieb bewusstlos liegen. Passanten fanden das reglose Unfallopfer und schlugen Alarm. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Wie schwer die Verletzungen sind, war vorerst nicht bekannt.
Kommentare
