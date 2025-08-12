Steirisches Krisentelefon nun selbst in Nöten

Das psychiatrische Krisentelefon PsyNot steht laut dem steirischen SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz vor dem Aus, 27 Jobs seien gefährdet. Gesundheitsfonds und ÖVP dementieren und kündigen stattdessen eine „Aufwertung“ mit mehr Psychologen an – offiziell wegen Beschwerden über Gesprächsqualität.
Das psychiatrische Krisentelefon PsyNot wird selbst zum Krisenfall.
Das behauptet zumindest der rote Klubobmann Hannes Schwarz: „Das Projekt hat sich in den vergangenen Jahren als gut funktionierendes System für viele Steirerinnen und Steirer in psychologischen Ausnahmesituationen etabliert – und nun droht dieser wichtigen Einrichtung das Aus. Damit stehen auch 27 Mitarbeiter vor der Kündigung“, warnt Schwarz, der eine „schwere Fehlentscheidung“ von Gesundheitsfonds und ÖVP-Landesrat Karlheinz Kornhäusl ortet.
Aus dessen Büro klingt die Lage jedoch ganz anders. Dort versichert man, dass das Krisentelefon keinesfalls „abgedreht“, sondern vielmehr aufgewertet werden soll. „Das Projekt wurde im Dezember 2022 unter großem zeitlichen Druck von der damaligen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauss gestartet“, heißt es auf „Krone“-Anfrage.
Psychologen statt Sozialarbeiter
Nun wolle man die Einrichtung „qualitativ aufwerten“. Konkret bedeutet das: Statt wie bisher vorwiegend Sozialarbeiter einzusetzen, sollen künftig vermehrt Psychologinnen und Psychologen am Apparat sitzen.
Der Umbau wird offiziell mit Beschwerden von Anrufern begründet, die die Qualität der geführten Krisengespräche bemängelt hätten. Kritiker wie Schwarz befürchten hingegen, dass hinter den Plänen weniger ein Qualitäts-Upgrade steckt, sondern einmalmehr ein stilles Ausdünnen des Angebots.
