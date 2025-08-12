Steirisches Krisentelefon nun selbst in Nöten

Das psychiatrische Krisentelefon PsyNot wird selbst zum Krisenfall.

Das behauptet zumindest der rote Klubobmann Hannes Schwarz: „Das Projekt hat sich in den vergangenen Jahren als gut funktionierendes System für viele Steirerinnen und Steirer in psychologischen Ausnahmesituationen etabliert – und nun droht dieser wichtigen Einrichtung das Aus. Damit stehen auch 27 Mitarbeiter vor der Kündigung“, warnt Schwarz, der eine „schwere Fehlentscheidung“ von Gesundheitsfonds und ÖVP-Landesrat Karlheinz Kornhäusl ortet.