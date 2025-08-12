Viele Millionen flossen aus Brüssel ins weite Land

Landwirtschaft profitiert am meisten

Diese Fördergelder wurden vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Regionalentwicklung und Beschäftigungsmaßnahmen eingesetzt, heißt es aus der Finanzabteilung des Landes. „Dadurch leisten diese Mittel einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Standortes Niederösterreich“, betont der Finanzlandesrat. Seit dem EU-Beitritt Österreichs seien bereits mehr als 13 Milliarden Euro an EU-Förderungen nach Niederösterreich geholt worden. „Damit konnten Tausende Projekte etwa in den Bereichen Landwirtschaft, Wirtschaft und Bildung unterstützt werden“, zieht Schleritzko Bilanz.