Viele Millionen flossen aus Brüssel ins weite Land

Dass im Regierungsviertel in St. Pölten freudig die EU-Fahne gehisst wird, verwundert nicht. Denn die Landeskassa weist einen positiven EU-Saldo aus. Und zwar in der Höhe von mehr als 380 Millionen Euro, wie Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) vorrechnet.
Mit einer besonderen Bilanz lässt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko aufhorchen. Denn seiner Conclusio werden vor allem EU-Skeptiker wohl nicht so ohne weiteres zustimmen: „Die EU-Mitgliedschaft zahlt sich für Niederösterreich aus“, sagt Schleritzko. Und untermauert das auch gleich mit Zahlen.
380 Millionen im Plus
Im vergangenen Jahr habe das größte Bundesland 170,8 Millionen Euro an Beiträgen zur Europäischen Union geleistet. Gleich seien 437,8 Millionen Euro an direkten EU-Förderungen sowie 115,2 Millionen Euro über den Bund aus Brüssel nach Niederösterreich geflossen. „Das ergibt einen positiven Saldo von mehr als 380 Millionen Euro“, rechnet Schleritzko vor.
Für jeden Euro, den Niederösterreich an die EU überweist, erhalten wir mehr als drei Euro an Förderungen zurück.
Ludwig Schleritzko, Finanzlandesrat von NÖ
Bild: Molnar Attila
Landwirtschaft profitiert am meisten
Diese Fördergelder wurden vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Regionalentwicklung und Beschäftigungsmaßnahmen eingesetzt, heißt es aus der Finanzabteilung des Landes. „Dadurch leisten diese Mittel einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Standortes Niederösterreich“, betont der Finanzlandesrat. Seit dem EU-Beitritt Österreichs seien bereits mehr als 13 Milliarden Euro an EU-Förderungen nach Niederösterreich geholt worden. „Damit konnten Tausende Projekte etwa in den Bereichen Landwirtschaft, Wirtschaft und Bildung unterstützt werden“, zieht Schleritzko Bilanz.
