Panikattacken, Erschöpfung: Einsätze für Retter

Beinahe im Stundentakt wurde am sonnigen Wochenende die Bergrettung zu Einsätzen gerufen: Wanderer waren in alpine Notlagen geraten und mussten mit Hubschraubern geborgen werden.
Am Samstag kam es im Bereich des „Gstreinjöchl“ in den Stubaier Alpen, Gemeinde Obernberg am Brenner, zu einer alpinen Notlage. Eine 34-jährige deutsche Staatsbürgerin erlitt aufgrund von Erschöpfung Herz-Kreislaufbeschwerden und konnte nicht weitergehen. Sie wurde vom Polizeihubschrauber unverletzt geborgen und ins Tal geflogen.
Am Sonntag gegen 11.17 Uhr kam es im Bereich des Schlauchkarsattels im Karwendelgebirge, Gemeinde Scharnitz, zu einer alpinen Notlage. Eine 38-jährige deutsche Staatsbürgerin erlitt aufgrund der Höhe und der Ausgesetztheit eine Panikattacke und konnte ihre Wanderung nicht fortsetzen. Sie und ihr 57-jähriger deutscher Begleiter wurden vom Polizeihubschrauber unverletzt geborgen und nach Scharnitz gebracht.
Am Samstag gegen 13.40 Uhr wurden die Retter im Bereich eines Weges oberhalb der Pforzheimerhütte in St. Sigmund im Sellrain zu einem Alpinunfall gerufen. Eine 55-jährige deutsche Staatsbürgerin, Mitglied einer Wandergruppe, knickte mit dem rechten Fuß um und konnte nicht mehr weitergehen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber „C1“ ins LKH Innsbruck geflogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.