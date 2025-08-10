Panikattacken, Erschöpfung: Einsätze für Retter

Am Sonntag gegen 11.17 Uhr kam es im Bereich des Schlauchkarsattels im Karwendelgebirge, Gemeinde Scharnitz, zu einer alpinen Notlage. Eine 38-jährige deutsche Staatsbürgerin erlitt aufgrund der Höhe und der Ausgesetztheit eine Panikattacke und konnte ihre Wanderung nicht fortsetzen. Sie und ihr 57-jähriger deutscher Begleiter wurden vom Polizeihubschrauber unverletzt geborgen und nach Scharnitz gebracht.