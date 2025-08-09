Pkw-Lenker erfasste bei Ausweichmanöver Fußgänger

Sowohl der Fußgänger als auch der 75-Jährige wurden beim Unfallgeschehen verletzt, näheres ist derzeit nicht bekannt. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das BKH Kufstein gebracht. Der österreichische Pkw-Lenker blieb unverletzt. Im Einsatz standen: zwei Rettungswagen, Notarzt, FFW Wörgl mit ca. 20 Kräften und drei Polizeistreifen.