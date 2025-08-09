Pkw-Lenker erfasste bei Ausweichmanöver Fußgänger

Auf einer Kreuzung in Wörgl stießen am Samstag zwei Pkw-Lenker (75, 86) zusammen. Beim Versuch auszuweichen, erfasste der 75-Jährige einen Iraker (34), der auf dem Gehsteig stand. Beide wurden bei dem Unfall verletzt.
Am Samstag ereignete sich gegen 14.25 Uhr im Kreuzungsbereich Josef-Steinbacher-Straße – Bahnhofstraße in Wörgl ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw – gelenkt von einem 75-jährigen türkischen Staatsangehörigen und einem 86-jährigen Österreicher – sowie ein Fußgänger beteiligt waren.
Fußgänger am Gehsteig erfasst
Der 75-Jährige war auf der Bahnhofstraße, der 86-Jährige auf der Josef-Steinbacher-Straße unterwegs, als es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der 75-Jährige versuchte anschließend auszuweichen und erfasste dabei mit dem Fahrzeug einen 34-jährigen irakischen Staatsangehörigen, der zu diesem Zeitpunkt am Gehsteig stand.
Sowohl der Fußgänger als auch der 75-Jährige wurden beim Unfallgeschehen verletzt, näheres ist derzeit nicht bekannt. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das BKH Kufstein gebracht. Der österreichische Pkw-Lenker blieb unverletzt. Im Einsatz standen: zwei Rettungswagen, Notarzt, FFW Wörgl mit ca. 20 Kräften und drei Polizeistreifen.
