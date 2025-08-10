Unvergessliche Ferienzeit bei den Streitkräften

Das heimische Bundesheer bietet im Sommer an fünf Standorten im weiten Land Kinderbetreuung für Militärangehörige an. Und schafft damit optimale Bedingungen für die Familien.
Ein starkes Zeichen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzt das Militärkommando NÖ auch im heurigen Jahr mit einem Ferienbetreuungs- angebot in heimischen Kasernen. An fünf Standorten wird der Nachwuchs während der Sommermonate von ausgebildeten Pädagogen betreut. Zusätzlich sorgen drei Kinderferienlager für Spannung und Abwechslung in der schulfreien Zeit.
„Mit diesen vielfältigen Angeboten möchten wir den Familien unserer Soldaten und Zivilbediensteten eine verlässliche Unterstützung bieten und den Kindern unvergessliche Ferienmomente ermöglichen“, erklärt Brigadier Georg Härtinger, Militärkommandant von Niederösterreich.
Seit 2008 bietet das Bundesheer hierzulande die Möglichkeit einer Kinderbetreuung in den Sommermonaten an. Allein im weiten Land können im heurigen Jahr 248 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren an den Standorten in Wiener Neustadt, Korneuburg, Langenlebarn, Mautern an der Donau und Allentsteig bis zu vier Wochen lang betreut werden. Österreichweit sind es 765 Kinder an 20 Standorten in sieben Bundesländern.
Von Ponyreiten bis Klettern
Die Ferienbetreuung steht von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16.30 Uhr zur Verfügung – Spaß und Action sind dabei garantiert. Ob Abseilen von der Kletterwand oder Reiten auf einem Pony: Langeweile hat hier keine Chance. Auch nicht bei den drei einwöchigen (von den Militärpfarren organisierten) Kinderferienlagern, die bei 83 Kindern für Unterhaltung sorgten. Und auch künftig wollen die heimischen Streitkräfte die Betreuung weiter ausbauen und durch attraktive Zusatzleistungen optimale Bedingungen gewährleisten.
