Unvergessliche Ferienzeit bei den Streitkräften

Von Ponyreiten bis Klettern

Die Ferienbetreuung steht von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16.30 Uhr zur Verfügung – Spaß und Action sind dabei garantiert. Ob Abseilen von der Kletterwand oder Reiten auf einem Pony: Langeweile hat hier keine Chance. Auch nicht bei den drei einwöchigen (von den Militärpfarren organisierten) Kinderferienlagern, die bei 83 Kindern für Unterhaltung sorgten. Und auch künftig wollen die heimischen Streitkräfte die Betreuung weiter ausbauen und durch attraktive Zusatzleistungen optimale Bedingungen gewährleisten.