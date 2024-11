Roadshow: Klebow kutschiert Promis durchs Land

Ängste und Unsicherheiten

In der ersten Folge heute Abend holt Klebow den erfolgreichen Sänger Josh. ab und überrascht ihn mit einem Besuch beim „House Of Strauss“ in Wien-Döbling, wo bereits das Strauss-Orchester auf ihn wartet, um mit ihm gemeinsam im prunkvollen Saal seinen Top-Hit „Cordula Grün“ zu performen. Spontan und ganz ohne vorherige Probe. „Wir haben viel über Ängste und Unsicherheiten gesprochen und er hat mir auf der Fahrt schon gesagt, er würde nichts so sehr hassen, wie spontan auf die Bühne gestellt zu werden. Ich, die ja wusste, wo die Reise hingeht, hatte so ein schlechtes Gewissen und dachte mir: ,Oh Gott, was machen wir da jetzt eigentlich?‘. Letztendlich ging aber alles gut und er hat am Ende auch vor Freude geweint.“ Gäste bloßstellen oder die Grenzen auszuloten gehört jedenfalls nicht zum Sendungskonzept.