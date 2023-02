Lilian Klebow: Die barfüßige Regentänzerin

Neben Sympathie sieht das Publikum auch gerne eine Entwicklung bei den Promi-Kandidaten. Wie siehst du deine Chance, dich über den Zeitraum von „Dancing Stars“ zu steigern?

Ich habe jetzt mal den großen Vorteil, dass ich im Moment völlig untrainiert bin. Also das könnte ich dann eine Entwicklung nennen. (lacht) Es ist eine Herausforderung, sich so „nackt“ zu zeigen. Die Leute kennen mich als taffe Kommissarin auch in heftigen Situationen. Als diese taffe Figur „Penny Lanz“. Klar, habe ich diese Figur mitentwickelt in all den Jahren, habe ihr viele Eigenschaften gegeben. Aber dennoch ist sie in den letzten Jahren so anders geworden als ich. Ich bin gespannt, wie die Zuschauer mit mir als weiche und verletzliche Person abseits von „Penny Lanz“ umgehen.