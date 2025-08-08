Fahrzeuge und Fassade in Brand: Ursache geklärt

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kurz vor 15 Uhr gab es schließlich „Brand aus“. Am Freitag folgten weitere Ermittlungen zu dem Feuer. „Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt im Motorraum Grund für die Brandentstehung war“, heißt es von der Polizei. Hinweise auf Brandstiftung habe es keine gegeben.