Fahrzeuge und Fassade in Brand: Ursache geklärt

Fünf Fahrzeuge und die Fassade einer Firma in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land musste die Feuerwehr am Donnerstag löschen. Am Freitag folgten weitere Ermittlungen zu dem Vorfall. Die Ursache für den Brand steht nun fest.
Wie berichtet, heulten am Donnerstag um kurz nach 14 Uhr in Hall die Sirenen. Grund dafür war ein in Brand geratener Kleintransporter. Erste Löschversuche durch anwesende Personen scheiterten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr standen insgesamt fünf Fahrzeuge und die Fassade der Firma in Brand.
Keine Hinweise auf Brandstiftung
Kurz vor 15 Uhr gab es schließlich „Brand aus“. Am Freitag folgten weitere Ermittlungen zu dem Feuer. „Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt im Motorraum Grund für die Brandentstehung war“, heißt es von der Polizei. Hinweise auf Brandstiftung habe es keine gegeben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.