Höhere Prämien für die steirischen Almbauern

Das untermauern Fakten: Wurden im Jahr 2015 noch 1688 steirische Almen verzeichnet, lag die Zahl 2023 mit 1639 (-2,9 Prozent) spürbar darunter. Vor zehn Jahren wurden noch 44.406 Rinder aufgetrieben, ebenfalls 2023 waren es mit 41.431 um fast sieben Prozent weniger. „Dabei ist das die artgerechteste und schönste Form der Tierhaltung überhaupt“, so Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. Die noch ein weiteres Schreckgespenst über heimischen Almen schweben sieht: Wegen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU „soll es künftig nur noch ein Single-Budget für alle Bereiche geben“. Das heißt, was ursprünglich an Geldern nur für Agrarpolitik gedacht war, könnte abfließen – eine Katastrophe. „Förderungen für Almwirtschaft könnten da untergehen.“