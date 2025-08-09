Süße Aktion: Kinder verkaufen Säfte für Feuerwehr

Mit einer im wahrsten Sinne des Wortes erfrischenden Idee konnten Sidonie und Etienne in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg bei vielen Besuchern des dortigen Kellergassenfests punkten. Die beiden Sechsjährigen hatten dort nämlich einen Limonadenstand aufgebaut und ihre Zitronen-, Kirschen- oder Hollersäfte zur Unterstützung der Feuerwehr verkauft.