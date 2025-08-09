Süße Aktion: Kinder verkaufen Säfte für Feuerwehr

Im Zuge des Kellergassenfests konnten zwei Kinder insgesamt 400 Euro an Spenden einnehmen, indem sie an die Besucher Limonaden verkauften. Das Geld wurde der örtlichen Feuerwehr übergeben.
Mit einer im wahrsten Sinne des Wortes erfrischenden Idee konnten Sidonie und Etienne in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg bei vielen Besuchern des dortigen Kellergassenfests punkten. Die beiden Sechsjährigen hatten dort nämlich einen Limonadenstand aufgebaut und ihre Zitronen-, Kirschen- oder Hollersäfte zur Unterstützung der Feuerwehr verkauft.
Einen Euro verlangten die fleißigen Kinder für die Getränke, durch die sie schlussendlich bemerkenswerte 400 Euro eingenommen haben. Das Geld wurde dann voller Stolz an Kommandant Stefan Janoschek übergeben, der sich tief beeindruckt von dem Engagement zeigte. Zum Dank gabs eine Führung durch das Feuerwehrhaus.
