Vom Reality-TV-Star zur gefragten Unternehmerin

Nun hilft die Osttirolerin Victoria Lukac auch im realen Leben Menschen so zu „verwandeln“, dass sie glücklich sind. „Ich habe mich vor Jahren selbst in der Türkei für diverse Schönheitsoperationen unter das Messer gelegt“, verrät die mittlerweile 28-Jährige, die mit ihren Auftritten in weiteren Reality-TV-Formaten wie „Are you the one?“ oder „CoupleChallange“ vor allem in Deutschland eine gewisse Bekanntheit erlangt hat.