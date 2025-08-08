Rennradler (50) prallte in Osttirol gegen Felswand

Fürchterlicher Verkehrsunfall am Donnerstag in Kals am Großglockner! Ein Brasilianer (50) geriet mit seinem Rennrad über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Felswand. Er verletzte sich dabei schwer.
Der Mann war mit seinem Rennrad gegen 17.35 Uhr auf der Kalser Landesstraße talauswärts unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus geraten war. Dabei kollidierte er mit einer Felswand.
Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. „Der Notruf wurde durch die Sturzerkennung seiner Smartwatch ausgelöst“, heißt es seitens der Polizei. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt wurde der 50-Jährige zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. Die Straße war für rund 45 Minuten gesperrt.
