Rennradler (50) prallte in Osttirol gegen Felswand

Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. „Der Notruf wurde durch die Sturzerkennung seiner Smartwatch ausgelöst“, heißt es seitens der Polizei. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt wurde der 50-Jährige zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. Die Straße war für rund 45 Minuten gesperrt.