Die Spielräume einer jungen Architekten-Generation

Schon der Titel der Schau „Zwischen Kostenschätzung, Muttermilch und Bauwende“, die vom Architekturzentrum Wien übernommen und adaptiert wurde, gewährt einen ersten Einblick in die Arbeitsweise von jungen Architektinnen und Architekten. Zu den Herausforderungen unserer Tage, wie etwa die Krise in der Bauwirtschaft, Spekulationen im Immobilienbereich und der Klimawandel, kommen noch der Kampf um gerechte Arbeitsbedingungen und das Ausloten der eigenen Handlungsspielräume.