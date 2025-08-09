Die Spielräume einer jungen Architekten-Generation

Das Grazer Haus der Architektur zeigt in seiner aktuellen Ausstellung „Zwischen Kostenschätzung, Muttermilch und Bauwende“ Fragen, Positionen und Forderungen junger Planerinnen und Planer. Zu sehen ist sie noch bis zum 22. August.
Schon der Titel der Schau „Zwischen Kostenschätzung, Muttermilch und Bauwende“, die vom Architekturzentrum Wien übernommen und adaptiert wurde, gewährt einen ersten Einblick in die Arbeitsweise von jungen Architektinnen und Architekten. Zu den Herausforderungen unserer Tage, wie etwa die Krise in der Bauwirtschaft, Spekulationen im Immobilienbereich und der Klimawandel, kommen noch der Kampf um gerechte Arbeitsbedingungen und das Ausloten der eigenen Handlungsspielräume.
Insgesamt 60 junge Planer, die gerade ihre Büros in Österreich und dem benachbarten Ausland aufbauen, wurden im Vorfeld der Ausstellung in mehreren Interviews und Workshops befragt. Ihre Erfahrungen flossen in die Gestaltung mit ein.
Ausstellung als Diskussionsplattform
Ziel des Projekts ist es, eine Plattform für den Austausch zu sein und Positionen zu sammeln, die jungen Architektinnen und Architekten Tipps geben und Chancen eröffnen kann.
Zu sehen ist die Ausstellung, die aus recyceltem Material gebaut wurde und bewusst Leerstellen für Besucherkommentare gelassen hat, noch bis 22. August im Grazer Haus der Architektur.
