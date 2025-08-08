Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

E-Scooter-Fahrer rammte Mädchen (7) – verletzt!

Tirol
08.08.2025 10:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Zu einem fürchterlichen Unfall kam es am Donnerstagnachmittag an einer Bushaltestelle in Innsbruck! Ein bislang unbekannter E-Scooter-Lenker rammte dort ein Mädchen (7). Er setzte seine Fahrt fort, das Kind wurde verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

0 Kommentare

Gegen 14.45 Uhr befand sich die siebenjährige Einheimische gemeinsam mit ihrer Mutter (35) an der Bushaltestelle in der Andechsstraße und wartete auf einen Linienbus.

Zur selben Zeit fuhr ein bis dato unbekannter Jugendlicher auf einem schwarzen Elektroscooter auf dem Gehsteig auf die beiden zu. Auf dem Gefährt befand sich auch ein weiterer Bursche.

Bursche fuhr nach Kollision einfach weiter
Der Fahrer touchierte beim Passieren der wartenden Personen die Siebenjährige. Das Mädchen stürzte und wurde dabei erheblich verletzt. Der Jugendliche setzte seine Fahrt mit dem E-Scooter fort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles bzw. den Fahrer. Es soll sich um einen Jugendlichen um die 14 Jahre handeln.

Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel.: 059133/7591

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
