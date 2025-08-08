Stoppschild missachtet: Drei Verletzte auf A2

Schwerer Verkehrsunfall Donnerstagabend auf der Südautobahn bei Loipersdorf (Steiermark): Ein Niederösterreicher hat bei der Auffahrt nach der Raststation ein Stoppschild missachtet. Es kam zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Drei Personen wurden verletzt.
Gegen 18.45 Uhr wollte ein 58-jähriger Niederösterreicher nach der Raststation Loipersdorf wieder auf die A2 in Richtung Wien auffahren. Allerdings missachtete er das im Baustellenbereich aufgestellte Stoppschild. Es kam deshalb zu einer Kollision mit einem 17-Jährigen, der mit seinem Pkw auf der ersten Fahrspur unterwegs war.
Ein hinter dem jungen Mann fahrender Lkw-Lenker konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Pkw auf. Der 17-Jährige, sein am Beifahrersitz sitzender Vater (48) und seine Mutter (43) wurden verletzt. Die kroatische Familie aus Niederösterreich wurde ins LKH Oberwart gebracht.
Der 58-Jährige und der Lkw-Fahrer blieben beim Unfall unverletzt. Beide Fahrstreifen der A2 waren für über eine Stunde gesperrt.
