Stoppschild missachtet: Drei Verletzte auf A2

Gegen 18.45 Uhr wollte ein 58-jähriger Niederösterreicher nach der Raststation Loipersdorf wieder auf die A2 in Richtung Wien auffahren. Allerdings missachtete er das im Baustellenbereich aufgestellte Stoppschild. Es kam deshalb zu einer Kollision mit einem 17-Jährigen, der mit seinem Pkw auf der ersten Fahrspur unterwegs war.