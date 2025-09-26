Mit Hunden Straße überquert und von Auto erfasst

Die Gassi-Runde mit zwei Hunden endete für einen Türken (31) in Arzl im Tiroler Pitztal im Krankenhaus. Beim Überqueren der Straße wurde der Fußgänger von einem einheimischen Pkw-Lenker (74) angefahren. Offenbar hatte es zuvor einen kurzen Streit gegeben.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 10 Uhr. Der 74-Jährige fuhr mit dem Auto auf der Dorfstraße in Arzl im Pitztal. „Während der 31-Jährige mit zwei Hunden die Straße überquerte, wollte der Lenker auf die L16 einbiegen“, heißt es von der Polizei.
Auf kurzen Streit folgte Kollision
Offenbar folgte eine kurze verbale Auseinandersetzung zwischen dem Senior und dem Türken. „Laut Angaben des Fußgängers rollte das Fahrzeug dann erneut an, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam.“ Folglich kam der 31-Jährige zu Sturz und verletzte sich am linken Knie. Die Rettung lieferte ihn in das Krankenhaus Zams ein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.