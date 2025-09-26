Mit Hunden Straße überquert und von Auto erfasst

Auf kurzen Streit folgte Kollision

Offenbar folgte eine kurze verbale Auseinandersetzung zwischen dem Senior und dem Türken. „Laut Angaben des Fußgängers rollte das Fahrzeug dann erneut an, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam.“ Folglich kam der 31-Jährige zu Sturz und verletzte sich am linken Knie. Die Rettung lieferte ihn in das Krankenhaus Zams ein.