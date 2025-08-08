Bei Gründung von Start-ups ist MCI Spitzenreiter

50.000 Start-up wurden bewertet

Die TUM analysiert dabei die Rolle, Aktivitäten und erzielten Ergebnisse von Hochschulen im Bereich Unternehmergeist und Gründung. Die Studie erscheint seit 2023 jährlich. Im Jahre 2025 wurde die Untersuchung erstmals auf die gesamte DACH-Region ausgeweitet und beruht auf der Auswertung von mehr als 50.000 Start-up-Gründungen im Zeitraum von 2014 bis 2024 unter Heranziehung der Ergebnisse nationaler Statistikämter, Social Media Daten, Hochschulwebsites und bereits bestehender Länderstudien wie Start-up Detector, Austrian Start-up Monitor, Start-up-Ticker.ch, Startup.ch, Dealroom, PitchBook, etc.MCI – ein Ort, an dem der Fortschritt mitgestaltet wird. Das hat sich natürlich auch bis Wien durchgesprochen.